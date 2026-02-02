Groove und Benefiz im Q in Netphen-Deuz „The Mad Hatter“ rocken für das Naturerlebnisbad

(wS/ne) Netphen 02.02.2026 | Rocken fürs Freibad und „The Mad Hatter“ feiern: Das geht zeitgleich auf dem Benefizkonzert der Siegener Band am Freitag, 27. Februar, in der Qulturwerkstatt e. V. in der Zaunstraße 1d in Netphen-Deuz. Start des Live-Acts mit Street Rock, Dancefloor Boogie und Balladen für den guten Zweck ist um

19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr). Der Eintritt ist kostenlos, Spenden in den Hut ausdrücklich erwünscht! Der erspielte Erlös kommt dem Trägerverein Freibad Deuz e. V. zugute und unterstützt die notwendige Sanierung des Naturerlebnisbads.



Blues-, Country- und Rock’n Roll-Klassiker live erleben

Ideengeber und Hauptakteure des musikalischen Benefiz-Events im Deuzer Q sind Heiko Merten, Olaf Preuß und Tommy Mehlin, alias „The Mad Hatter“. Seit 2022 sorgt das Trio auf den kleinen und großen Bühnen der Region für Stimmung. Ob Freak Valley Festival, KulturPur oder das Stadtfest „800 Jahre Siegen“: Wer schon einmal einen Auftritt der Siegener Band erlebt hat, weiß: Originell, aber respektvoll gegenüber den Originalen, verarbeiten die Musiker Klassiker von Blues-, Country- und Rock ’n Roll-Legenden zu dichten, rohen und zugleich melodiösen wie jederzeit tanzbaren Sounds.



Infos und Anmeldung auf qulturwerkstatt.de

Wenn Heiko Merten (Schlagzeug), Olaf Preuß (Harmonika) und Tommy Mehlin (Gitarre und Gesang) Werke von Künstlern wie etwa Townes van Zandt, Lead Belly, R. L. Burnside, Calvin Russell oder Blind Willie Johnson auf ihre ganz eigene, kreative Art interpretieren, bleibt in der Regel kein Fuß still. Wer es live erleben und damit den Trägerverein des Deuzer Freibads unterstützen möchte, ist beim Benefizkonzert am Freitag, 27. Februar, ab 19 Uhr in der Qulturwerkstatt genau richtig.

Informationen und Anmeldung im Veranstaltungskalender auf www.qulturwerkstatt.de. Hinweise zur

Anfahrt: Anreisende mit dem PKW werden gebeten, die öffentlichen Parkplätze am Alten Bahnhof oder im Beienbacher Weg zu nutzen.

Olaf Preuß, Tommy Mehlin und Heiko Mertin (v.l.n.r) sind „The Mad Hatter“. Die Siegener Band bringt unkonventionelle Coverversionen von Blues-, Country- und Rock ’n‘ Roll-Klassikern auf die Bühne und gibt am Freitag, 27. Februar, ein Benefizkonzert zugunsten des Naturerlebnisbads im Q in Netphen-Deuz.

(Foto: Tommy Mehlin_The Mad Hatter)







