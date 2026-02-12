Mehrere Pkw-Aufbrüche in Kreuztal-Eichen – Bargeld und persönliche Gegenstände entwendet

(wS/ots) Kreuztal 12.02.2026 | Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis zum frühen Mittwochmorgen (11.02.2026) kam es im Kreuztaler Stadtteil Eichen zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen machten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an nicht verschlossenen Pkw in den Straßen Wendenhof, Schulstraße, Eichener Straße sowie Hagener Straße zu schaffen. Dabei wurden unter anderem Handschuhfächer und Mittelkonsole geöffnet und durchsucht. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Bargeld sowie verschiedene persönliche Gegenstände. Die Taten ereigneten sich zwischen 14:00 Uhr und 07:45 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02732 / 909-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, Fahrzeuge stets ordnungsgemäß abzuschließen und keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen – insbesondere nicht offen sichtbar –, um potuelle Tatgelegenheiten zu vermeiden.

