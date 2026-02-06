Moderne Therapien bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse

(wS/dia) Siegen 06.02.2026 | Patientenveranstaltung am 21. Februar im Diakonie Klinikum Jung-Stilling

Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist ein lebenswichtiges Organ mit zentraler Bedeutung für den menschlichen Stoffwechsel. Sie produziert Verdauungsenzyme für den Darm sowie Hormone wie Insulin zur Regulierung des Blutzuckerspiegels. Erkrankungen wie eine chronische Entzündung oder Bauchspeicheldrüsenkrebs sind häufig schwerwiegend und werfen für Betroffene und ihre Angehörigen viele Fragen und Unsicherheiten auf – insbesondere dann, wenn operative Eingriffe notwendig werden.

Antworten darauf bietet die Patientenveranstaltung „Pankreaschirurgie – Information, Austausch, Vertrauen“, die am Samstag, 21. Februar, von 10 bis 11.30 Uhr im Hörsaal des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen (Wichernstraße 40, Gebäude B) stattfindet. Im Mittelpunkt stehen Krankheiten der Bauchspeicheldrüse sowie moderne Therapie- und Operationsverfahren.

Prof. Dr. Mohammad Golriz, Ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, gibt einen verständlichen Überblick über aktuelle chirurgische Behandlungsmöglichkeiten. Der ausgewiesene Spezialist, der hochkomplexe Eingriffe durchführt, wie sie bundesweit nur an wenigen Zentren angeboten werden, erläutert die wesentlichen Aspekte moderner Therapien und steht für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.



Ein weiterer besonderer Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf dem Austausch mit der Selbsthilfegruppe Bauchspeicheldrüsenerkrankungen in Siegen. Diese Gruppe engagiert sich zusammen mit dem Arbeitskreis der Pankreatektomierten (AdP e.V., Regionalgruppe Siegen) unter der Leitung von Michael Müller-Schwarz für die Betroffenen, insbesondere Patienten mit Pankreaserkrankungen, und hält vielfältige Angebote bereit.



Im Rahmen der Veranstaltung besteht ausreichend Gelegenheit für den offenen Dialog: Betroffene und Angehörige können individuelle Anliegen ansprechen und persönliche Fragen stellen. Ziel ist es, fundiertes Wissen zu vermitteln, Orientierung zu geben und Vertrauen in die Behandlung zu stärken.

Um Anmeldung wird gebeten bei Christine Hönig unter der Telefonnummer 0271 333 4754 oder per E-Mail an christine.hoenig@diakonie-sw.de.

