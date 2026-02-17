SGV-Abteilung Buschhütten blickt auf aktives Vereinsjahr zurück – Vorstand im Amt bestätigt

(wS/sgv) Kreuztal 17.02.2026 | Die SGV-Abteilung Buschhütten hat auf ihrer 105. Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches und gut besuchtes Vereinsjahr 2025 zurückgeblickt.



Insgesamt nahmen 75 Mitglieder an der Versammlung in der Turn- und Festhalle Buschhütten teil.

Vorsitzender Axel Marx eröffnete die Sitzung und stellte die Beschlussfähigkeit fest.

In einer Schweigeminute gedachten die Mitglieder der im vergangenen Jahr Verstorbenen.

Positives Wanderjahr und vielfältige Aktivitäten



Anschließend berichteten die Fachwarte über zahlreiche Aktivitäten:



Im Jahr 2025 führte der Verein 26 Wanderungen durch, an denen 436 Teilnehmende insgesamt 276

Kilometer zurücklegten. Besonders gut angenommen wurden neue Formate, wie die

Feierabendwanderung und der Schnupperwandertag. Auch die Frauen- und Seniorengruppe sowie

die Nordic Walking Gruppe blicken auf viele gemeinsame Aktivitäten zurück.



Darüber hinaus leisteten die Ehrenamtlichen umfangreiche Arbeiten an der SGV-Hütte und um die

Hütte, am Wegenetz (ca. 56 km) sowie an rund 30 Bänken im Vereinsgebiet. Der Vorsitzende

bedankte sich ausdrücklich bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern.



Geschäfts- und Kassenberichte genehmigt



Der Geschäftsbericht wurde von Schriftführerin Anja Neef vorgestellt und ohne Einwände

angenommen. Auch der Kassenbericht von Kassenwart Kai Klappert erhielt die Zustimmung der

Versammlung. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und Ernennung Ehrenmitglied

Ein Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder.

Ausgezeichnet wurden Jubiläen von 10, 25, 50 und sogar 60 Jahren Vereinszugehörigkeit. Für 60

Jahre wurden Jochen Billich und Lothar Klein geehrt.

Zur Ernennung als Ehrenmitglied wurde Otto Marx der Versammlung vorgestellt. 22 Jahre

Vorstandstätigkeit, erst als Kassierer, dann als Beisitzer sowie die Leitung der Seniorengruppe bis

heute prägen die Vereinstätigkeit von Otto Marx. Die Versammlung nahm den Vorschlag einstimmig

an.



Vorstandswahlen Wahlgruppe 2



Bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen wurden folgende Posten im Amt bestätigt: Lothar

Schneider, 2. Vorsitzender (Wiederwahl); Anja Neef, Schriftführerin (Wiederwahl); Friedo Völkel, 1.

Wegewart (Wiederwahl); Ute Schneider und Andreas Müller, Beisitzer:innen (Wiederwahl).

Gerhard Neumann in der Funktion des 2. Wanderwartes stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Es

wurde Axel Klöckner vorgeschlagen, dieser stellte sich zur Wahl, wurde einstimmig von der

Versammlung gewählt und nahm die Wahl an.

Die Positionen 2. Jugendwart und Hüttenwart bleiben weiterhin vakant. Wer Interesse hat,

insbesondere an dem Amt des Hüttenwartes, der möge den Vorstand kontaktieren. Auch bei der Wahl

der Kassenprüfer gab es Veränderungen: Heike Göbel wurde bestätigt (Wiederwahl), FriedrichWilhelm

Stahlschmidt neu gewählt.



Mitgliedsbeiträge werden moderat erhöht



Einstimmig beschloss die Versammlung eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, um

gestiegene Kosten und Abgaben an den Hauptverein auszugleichen.



Blick nach vorn



Eine ursprünglich angedachte Vereinsfahrt zur Siegerlandhütte wird aufgrund zu hoher Kosten nicht

stattfinden; alternative Touren / Tourengebiete für eine Mehrtagestour werden geprüft. Darüber hinaus

lädt der Verein weiterhin zur Mitarbeit in der vereinsinternen „TascForce“Gruppe für Arbeitseinsätze

ein. 70 Jahre Hüttenjubiläum soll am 22.08.2026 gefeiert werden.

Von links nach rechts: Lothar Schneider (2. Vorsitzender), Otto Marx (neu gewähltes Ehrenmitglied),

Jochen Billich (für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt), Axel Marx (1. Vorsitzender)

Neu gewählter Vorstand

Die Jahreshauptversammlung