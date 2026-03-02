News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
10.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der Weidenauer Straße

2. März 20266
(wS/ots) Siegen 02.03.2026 | Am Freitagmittag (27.02.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der „Weidenauer Straße“ gekommen.

Eine 31-Jährige war gegen 14 Uhr mit einem weißen Seat in Richtung Siegen unterwegs. Dabei übersah sie vermutlich einen weißen Renault, der vor einer roten Ampel stand. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Die Fahrerin des Renault und ihre Beifahrerin wurden beim Aufprall leicht verletzt. Sie wurden anschließend in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Was unfallursächlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat übernommen hat.

Symbolfoto: wirSiegen.de
