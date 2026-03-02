News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbekannte Täter erbeuten Kupferkabel und Werkzeuge im Wert von rund 30.000 Euro

2. März 202696
(wS/ots) Wilnsdorf 02.03.2026 | Von Freitag auf Samstag (28.02.2026) sind bislang unbekannte Täter in eine Firma in der „Essener Straße“ eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Innere der Firma. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tatbeute über das Grundstück einer angrenzenden Firma in der Duisburger Straße abtransportiert.

Es wurden Kupferkabel und Elektrowerkzeuge im Wert von rund 30.000 Euro entwendet.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
