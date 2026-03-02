Achtung, Fehler im Abfallkalender: Terminverschiebung bei der Strauchschnittabfuhr in Netphen

(wS/ne) Netphen 02.03.2026 | Bei den Abfallkalendern der Stadt Netphen hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Auf den verteilten Abfuhrkalendern der Stadt Netphen ist versehentlich der Termin für die Sammlung der Baum- und Strauchschnittsammlung im Frühjahr für den 19./20.03.2026 angegeben.
Der Sammeltermin für die Baum- und Strauchschnittabfuhr im Frühjahr findet jedoch erst am 16./17.04.2026 statt.
Entsprechende Anmeldungen können bis zum 10.04.2026 auf der Homepage der Stadt Netphen oder per Anforderungskarte vorgenommen werden.
