Schadstoffe sicher entsorgen: Mobile Sammlung am 06. und 07. März in Netphen

(wS/ne) Netphen 02.03.2026 | Das Schadstoffmobil ist wieder unterwegs
Alt-Batterien, flüssige Farb- und Ölreste, Lösungsmittel, Fleckenentferner oder sonstige Chemikalien – all diese Schadstoffe dürften sich in vielen Netphener Haushalten angehäuft haben. Entsorgt werden können diese über die kostenlose mobile Schadstoffsammlung.
Am 06./07.03.2026 findet die Sammlung in den Ortsteilen Werthenbach, Deuz, Netphen und Dreis-Tiefenbach statt. Dort können in haushaltsüblichen Mengen Farben, Lacke, Lösemittel, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und sonstige Haushaltschemikalien abgegeben werden.
Freitag, 06.03.2026 und Samstag, 07.03.2026
Werthenbach Bahnhof, Berliner Hof 08.00 – 09.40 Uhr
Deuz, Parkplatz Alter Bahnhof 10.00 – 11.40 Uhr
Netphen, Parkplatz hinter dem Rathaus, Talstr. 12.00 – 13.40 Uhr
Dreis-Tiefenbach, Lidl-Parkplatz, Siegstr. 87 A 14.00 – 15.40 Uhr
Das Schadstoffmobil ist bemüht, die angegebenen Termine einzuhalten. Daher bittet die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger, auch möglichst rechtzeitig an den Abgabestellen einzutreffen.
Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau S. Fischer (02738 603-121, s.fischer@netphen.de) wenden.Werbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!