Schadstoffe sicher entsorgen: Mobile Sammlung am 06. und 07. März in Netphen

(wS/ne) Netphen 02.03.2026 | Das Schadstoffmobil ist wieder unterwegs

Alt-Batterien, flüssige Farb- und Ölreste, Lösungsmittel, Fleckenentferner oder sonstige Chemikalien – all diese Schadstoffe dürften sich in vielen Netphener Haushalten angehäuft haben. Entsorgt werden können diese über die kostenlose mobile Schadstoffsammlung.

Am 06./07.03.2026 findet die Sammlung in den Ortsteilen Werthenbach, Deuz, Netphen und Dreis-Tiefenbach statt. Dort können in haushaltsüblichen Mengen Farben, Lacke, Lösemittel, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und sonstige Haushaltschemikalien abgegeben werden.

Freitag, 06.03.2026 und Samstag, 07.03.2026

Werthenbach Bahnhof, Berliner Hof 08.00 – 09.40 Uhr

Deuz, Parkplatz Alter Bahnhof 10.00 – 11.40 Uhr

Netphen, Parkplatz hinter dem Rathaus, Talstr. 12.00 – 13.40 Uhr

Dreis-Tiefenbach, Lidl-Parkplatz, Siegstr. 87 A 14.00 – 15.40 Uhr

Das Schadstoffmobil ist bemüht, die angegebenen Termine einzuhalten. Daher bittet die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger, auch möglichst rechtzeitig an den Abgabestellen einzutreffen.

Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau S. Fischer (02738 603-121, s.fischer@netphen.de) wenden.