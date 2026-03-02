News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Schadstoffe sicher entsorgen: Mobile Sammlung am 06. und 07. März in Netphen

2. März 20263
(wS/ne) Netphen 02.03.2026 | Das Schadstoffmobil ist wieder unterwegs

Alt-Batterien, flüssige Farb- und Ölreste, Lösungsmittel, Fleckenentferner oder sonstige Chemikalien – all diese Schadstoffe dürften sich in vielen Netphener Haushalten angehäuft haben. Entsorgt werden können diese über die kostenlose mobile Schadstoffsammlung.

Am 06./07.03.2026 findet die Sammlung in den Ortsteilen Werthenbach, Deuz, Netphen und Dreis-Tiefenbach statt. Dort können in haushaltsüblichen Mengen Farben, Lacke, Lösemittel, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und sonstige Haushaltschemikalien abgegeben werden.

Freitag, 06.03.2026 und Samstag, 07.03.2026

🔸Werthenbach Bahnhof, Berliner Hof 08.00 – 09.40 Uhr

🔸Deuz, Parkplatz Alter Bahnhof 10.00 – 11.40 Uhr

🔸Netphen, Parkplatz hinter dem Rathaus, Talstr. 12.00 – 13.40 Uhr

🔸Dreis-Tiefenbach, Lidl-Parkplatz, Siegstr. 87 A 14.00 – 15.40 Uhr

Das Schadstoffmobil ist bemüht, die angegebenen Termine einzuhalten. Daher bittet die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger, auch möglichst rechtzeitig an den Abgabestellen einzutreffen.

Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau S. Fischer (02738 603-121, s.fischer@netphen.de) wenden.

