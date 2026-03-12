Alkoholisierter E-Bike-Fahrer nach Unfall in Ferndorf verletzt

(wS/ots) Kreuztal 12.03.2026 | Am gestrigen Mittwochmorgen (11. März) ist es im Einmündungsbereich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mitsubishi Pajero und einem Pedelecfahrer gekommen. Der 46-jährige Zweiradfahrer verletzte sich bei seinem Sturz. Zum genauen Unfallhergang liegen derzeit widersprüchliche Angaben vor.

Gegen 06:10 Uhr war der 63-jährige Fahrer des Mitsubishi auf der Marburger Straße in Richtung Hilchenbach unterwegs. An der Einmündung „Aherhammer“ wollte er nach rechts in die Straße „Aherhammer“ abbiegen. Ihm kam der 46-jährige Mann mit seinem Pedelec entgegen, der aus Sicht des 63-Jährigen linksseitig auf dem Bürgersteig unterwegs war. Auch der 46-Jährige wollte, aus seiner Sicht nach links, in die Straße „Aherhammer“ abbiegen.

Ab dann gingen bei der polizeilichen Unfallaufnahme die Aussagen der Beteiligten auseinander. Der Fahrer des Mitsubishi gab an, dass er den Radfahrer spät gesehen und dann eine Notbremsung durchgeführt habe. Es sei aber seiner Meinung nach nicht zu einem Zusammenstoß gekommen. Der Radfahrer sei aber bei seinem eigenen Bremsmanöver zu Fall gekommen. Der 46-jährige Radfahrer hingegen sagte aus, dass er mit dem Pkw kollidiert und deswegen anschließend gestürzt sei.

Die aufnehmenden Beamten konnten an den beiden Fahrzeugen keine Anstoßspuren feststellen. Dafür bemerkten sich Alkoholgeruch in der Atemluft des Zweiradfahrers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Der leicht verletzte Radfahrer musste die Polizisten mit zur Wache begleiten, wo bei ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02732 / 909 -0 bei der Polizei zu melden.

Symbolbild