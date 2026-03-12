News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Polizei sucht Zeugen nach Diebstählen aus PKW in Obersetzen und Buschhütten

12. März 20264
(wS/ots) Siegen-Obersetzen / Kreuztal-Buschhütten 12.03.2026 | Von Dienstag auf Mittwoch (11.03.2026) sind Werkzeuge aus mehreren Handwerker-Fahrzeugen in Obersetzen und Buschhütten entwendet worden.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich in Obersetzen bisherigen Erkenntnissen zufolge Zugang zu einem Mercedes Sprinter in der „Grubenwiese“, zu einem Peugeot Boxer in der „Sonnenstraße“ und einem weiteren Peugeot Boxer in der Straße „Eschgarten“.

In Buschhütten wurde ein Opel Movano aufgebrochen, dieser war in der „Berliner Straße“ abgestellt. Die Täter erbeuteten in allen Fällen Werkzeug, darunter auch hochwertige Geräte.

Der Tatzeitraum kann bei allen Fahrzeugen auf Dienstagnachmittag ab 15:00 Uhr, bis Mittwochmorgen 11:00 Uhr, eingegrenzt werden.

Die gesamte Schadenshöhe der gestohlenen Werkzeuge ist bislang nicht bekannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0.

