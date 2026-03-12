Start des Anmeldeverfahrens für die Betreuung an Kreuztaler Schulen für das Schuljahr 2026/2027

(wS/kr) Kreuztal 12.03.2026 | Ab dem 01.08.2026 können sich viele Kreuztaler Kinder offiziell „Schulkind“ nennen. Damit beginnt ein schöner neuer Lebensabschnitt, welcher aber auch mit einigen Umstellungen einhergeht. Nicht zuletzt auch für die Erziehungsberechtigten, denn diese benötigen oftmals auch nach dem normalen Schulalltag eine gesicherte Betreuung für ihre Kinder.

An den Kreuztaler Grundschulen werden die Betreuungsangebote „Offene Ganztagsschule

(OGS)“ sowie die „Verlässliche Vormittagsbetreuung (VHS)“ und die „Verlässliche

Tagesschule“ angeboten. An der St. Martin Schule, katholische Grundschule Kreuztal steht

das Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“ und „Dreizehn Plus“ zur Verfügung.

Zu diesen Betreuungsangeboten kann ab Montag, dem 16.03.2026, für das Schuljahr

2026/2027 angemeldet werden.

Folgende Kapazitäten stehen zur Verfügung:



Friedrich von Bodelschwingh-Grundschule Buschhütten: 100 Plätze

Adolf-Wurmbach-Grundschule – Standort Eichen: keine Kapazitätsgrenze

Adolf-Wurmbach-Grundschule – Standort Littfeld: 75 Plätze

Gemeinschaftsgrundschule Fellinghausen: 105 Plätze

Jung-Stilling-Grundschule Kredenbach: 110 Plätze

Grundschule an Dreslers Park: 155 Plätze

Kath. St. Martin Schule: 105 Plätze



Die Anmeldefrist endet für alle Schulen am Mittwoch, dem 22.04.2026. Die Anmeldungen sind spätestens bis zu diesem Zeitpunkt vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit allen

benötigten Nachweisen und Unterlagen einzureichen. Bei begrenzten Platzkontingenten

werden vorrangig die Kinder in die OGS aufgenommen, für die ab dem 01.08.2026 ein

Rechtsanspruch besteht. Schon jetzt stehen die Anmeldeunterlagen auf der Internetseite der

Stadt Kreuztal zur Verfügung unter Betreuungsangebote « Stadtverwaltung, Stadt

Kreuztal. Ergänzend werden die Erziehungsberechtigten ab Montag, 16.03.2026, per Post

über den Start des Anmeldeverfahrens informiert.

