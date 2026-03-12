Spannende Einblicke in die Forschung zur Europäischen Raumfahrtund das Training für künftige Missionen im Weltall

(wS/aa) Siegen 12.03.2026 | ALTERAktiv – Besuch im Deutschen Zentrum für Luft – und Raumfahrt in Köln-Wahn

Wo und wie werden aktuelle und künftige Astronauten für ihre komplexen und physisch

durchaus hoch belastenden Missionen im Weltall ausgebildet und vorbereitet? Das konnten

kürzlich Mitglieder des Vereins ALTERAKtiv Si-Wi. persönlich kennenlernen und erleben. Sie

besuchten dazu das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln-Wahn. Im

weitläufigen Areal dieser Bundeseinrichtung erlebten sie eine äußerst interessante, ebenso

kompetente wie beeindruckende mehrstündige Führung durch die zentralen Forschungs-,

Simulations- und Trainingsabteilungen.

Mehr als 2.000 Mitarbeitende unterschiedlicher Fachrichtungen arbeiten in Köln-Wahn, dem

größten, aber nicht einzigen Standort des DLR. Hier befinden sich das ‚Europäische

Astronautenzentrum (ESA)‘, das weltweit einmalige und maximal realistische Mond-

Simulationszentrum ‚LUNA Analog Facility‘, das ‚Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin

(DLR)‘, der ‚Hochflussdichte-Sonnenofen (DLR)‘ sowie das ‚Nutzerzentrum für

Weltraumexperimente MUSC (DLR)‘.

Schon am Beginn des Rundganges bestaunten die Besucherinnen und Besucher aus dem

Siegerland eine originale russische Raumkapsel „Sojus“, in der 3 Astronauten bzw.

Kosmonauten sicher zur Erde zurückkehrten, in den letzten Metern vor der Erdberührung

stark abgebremst durch einen gigantischen Fallschirm.

In der LUNA Analog Facility, der weltweit modernsten und größten Mond-Simulationsanlage

stellt die Europäische Weltraumorganisation ESA differenzierte und komplexe Bedingungen

auf dem Erdtrabanten dar und ermöglicht Forschenden wie auch künftigen

Astronauten/innen absolut realistisch sehr unterschiedliche Anwendungsszenarien. Dazu

dient z.B. der großflächig verteilte Spezialsand, der dem Mondstaub realistisch entspricht

und den es nur hier gibt. Ebenso die leistungsstarken und ausgeklügelten Beleuchtungs-

anlagen, die die extremen Lichtbedingungen und Tag- Nachtunterschiede auf dem Mond

simulieren können.

Besonders beeindruckend war die Besichtigung des europäischen Astronautenzentrums

EAC, das mit den nationalen Raumfahrtagenturen anderer Länder (NASA, Japan, Kanada,

Indien…) eng kooperiert. Hier werden u.a. alle Astronauten der ESA ausgebildet. Zahlreiche

Modelle von Raumanzügen aus mehreren Entwicklungsgenerationen und für die

unterschiedlichen Anwendungen im All oder in den Raumstationen werden hier ausgestellt

und erläutert. Zu bestaunen gibt es ebenso mehrere Modelle von Raumkapseln bzw.

Raumschiffen, die einzelnen Elemente der seit Jahrzehnten von den USA, Russland und der

EU bemannten Raumstation ISS und deren einzelne Sektionen mit ihren wissenschaftlichen

Laboren und Arbeitseinheiten. Wie beengt und unter welchen Bedingungen die Besatzungen

leben (teilweise für viele Monate), arbeiten und schlafen, lässt sich hier realistisch

nachempfinden.

Aufschlussreich war auch der Besuch im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, wo

Bewerberinnen und Bewerber für künftige Raummissionen auf ‚Herz- und Nieren gecheckt‘

und je nach Erfolg auch ausgewählt und danach intensiv ausgebildet werden. Wer sich z.B.

für zukünftige Flüge zum Mars interessiert und dafür entsprechend in Betracht kommt, muss

vorab umfangreiche psychologische, physische und medizinische Test bestehen. U.a. muss

jede/jeder von ihnen zur Vorbereitung auf die spezifischen Belastungen durch die

Schwerelosigkeit unter ständiger medizinischer Beobachtung ca. 100 Tage kopfüber

ausschließlich liegend verbringen.

Nach umfangreichen, kompetent erläuterten und damit gut nachvollziehbaren Einblicken in

das komplexe und äußerst spannende, für die meisten bislang völlig ‚fremde‘ Forschungs-

und Anwendungsgebiet der Raumfahrt kehrten die ALTERAktiven aus dem Siegerland

wieder heim. Ihre umfangreichen Eindrücke werden in ihren Familien, im persönlichen

Freundeskreis wie auch in den verschiedenen ALTERAktiv-Arbeitsgruppen noch lange für

intensiven Gesprächsstoff sorgen.

Foto: ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein e.V.







