Spannende Einblicke in die Forschung zur Europäischen Raumfahrtund das Training für künftige Missionen im Weltall

(wS/aa) Siegen 12.03.2026 | ALTERAktiv – Besuch im Deutschen Zentrum für Luft – und Raumfahrt in Köln-Wahn
Wo und wie werden aktuelle und künftige Astronauten für ihre komplexen und physisch
durchaus hoch belastenden Missionen im Weltall ausgebildet und vorbereitet? Das konnten
kürzlich Mitglieder des Vereins ALTERAKtiv Si-Wi. persönlich kennenlernen und erleben. Sie
besuchten dazu das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln-Wahn. Im
weitläufigen Areal dieser Bundeseinrichtung erlebten sie eine äußerst interessante, ebenso
kompetente wie beeindruckende mehrstündige Führung durch die zentralen Forschungs-,
Simulations- und Trainingsabteilungen.
Mehr als 2.000 Mitarbeitende unterschiedlicher Fachrichtungen arbeiten in Köln-Wahn, dem
größten, aber nicht einzigen Standort des DLR. Hier befinden sich das ‚Europäische
Astronautenzentrum (ESA)‘, das weltweit einmalige und maximal realistische Mond-
Simulationszentrum ‚LUNA Analog Facility‘, das ‚Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin
(DLR)‘, der ‚Hochflussdichte-Sonnenofen (DLR)‘ sowie das ‚Nutzerzentrum für
Weltraumexperimente MUSC (DLR)‘.
Schon am Beginn des Rundganges bestaunten die Besucherinnen und Besucher aus dem
Siegerland eine originale russische Raumkapsel „Sojus“, in der 3 Astronauten bzw.
Kosmonauten sicher zur Erde zurückkehrten, in den letzten Metern vor der Erdberührung
stark abgebremst durch einen gigantischen Fallschirm.
In der LUNA Analog Facility, der weltweit modernsten und größten Mond-Simulationsanlage
stellt die Europäische Weltraumorganisation ESA differenzierte und komplexe Bedingungen
auf dem Erdtrabanten dar und ermöglicht Forschenden wie auch künftigen
Astronauten/innen absolut realistisch sehr unterschiedliche Anwendungsszenarien. Dazu
dient z.B. der großflächig verteilte Spezialsand, der dem Mondstaub realistisch entspricht
und den es nur hier gibt. Ebenso die leistungsstarken und ausgeklügelten Beleuchtungs-
anlagen, die die extremen Lichtbedingungen und Tag- Nachtunterschiede auf dem Mond
simulieren können.
Besonders beeindruckend war die Besichtigung des europäischen Astronautenzentrums
EAC, das mit den nationalen Raumfahrtagenturen anderer Länder (NASA, Japan, Kanada,
Indien…) eng kooperiert. Hier werden u.a. alle Astronauten der ESA ausgebildet. Zahlreiche
Modelle von Raumanzügen aus mehreren Entwicklungsgenerationen und für die
unterschiedlichen Anwendungen im All oder in den Raumstationen werden hier ausgestellt
und erläutert. Zu bestaunen gibt es ebenso mehrere Modelle von Raumkapseln bzw.
Raumschiffen, die einzelnen Elemente der seit Jahrzehnten von den USA, Russland und der
EU bemannten Raumstation ISS und deren einzelne Sektionen mit ihren wissenschaftlichen
Laboren und Arbeitseinheiten. Wie beengt und unter welchen Bedingungen die Besatzungen
leben (teilweise für viele Monate), arbeiten und schlafen, lässt sich hier realistisch
nachempfinden.
Aufschlussreich war auch der Besuch im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, wo
Bewerberinnen und Bewerber für künftige Raummissionen auf ‚Herz- und Nieren gecheckt‘
und je nach Erfolg auch ausgewählt und danach intensiv ausgebildet werden. Wer sich z.B.
für zukünftige Flüge zum Mars interessiert und dafür entsprechend in Betracht kommt, muss
vorab umfangreiche psychologische, physische und medizinische Test bestehen. U.a. muss
jede/jeder von ihnen zur Vorbereitung auf die spezifischen Belastungen durch die
Schwerelosigkeit unter ständiger medizinischer Beobachtung ca. 100 Tage kopfüber
ausschließlich liegend verbringen.
Nach umfangreichen, kompetent erläuterten und damit gut nachvollziehbaren Einblicken in
das komplexe und äußerst spannende, für die meisten bislang völlig ‚fremde‘ Forschungs-
und Anwendungsgebiet der Raumfahrt kehrten die ALTERAktiven aus dem Siegerland
wieder heim. Ihre umfangreichen Eindrücke werden in ihren Familien, im persönlichen
Freundeskreis wie auch in den verschiedenen ALTERAktiv-Arbeitsgruppen noch lange für
intensiven Gesprächsstoff sorgen.
Foto: ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein e.V.Werbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!