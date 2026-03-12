Benefizkonzert in Siegen: Solidarität für die Opfer der DANA-Katastrophe in Valencia

(wS/sp) Siegen 12.03.2026 | Im Oktober 2024 wurden Teile der spanischen Stadt Valencia und der umliegenden Region durch die Naturkatastrophe DANA schwer verwüstet. Heftige Unwetter und Überschwemmungen führten zu großen Zerstörungen: Hunderte Menschen verloren ihr Leben, Tausende wurden durch massive Sachschäden und wirtschaftliche Folgen schwer getroffen. Viele Familien verloren ihr gesamtes Hab und Gut – auch ihr Zuhause.

Die Solidarität in Spanien war unmittelbar nach der Katastrophe groß. Doch auch weit über die Landesgrenzen hinaus wollten Menschen helfen. Die Comunidad de Hispanohablantes de Siegerland entschied sich deshalb, ebenfalls aktiv zu werden und eine Spendenkampagne zu starten. Mit Unterstützung regionaler Medien und vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger konnte in den vergangenen anderthalb Jahren eine erfolgreiche Hilfsinitiative aufgebaut werden. Dank der großen Spendenbereitschaft kamen beachtliche Mittel zusammen, um Betroffene vor Ort zu unterstützen.

Zum Abschluss dieser Kampagne lädt die Organisation nun zu einem besonderen Abend ein. Am Samstag, 28. März 2026, um 19:30 Uhr findet im Spanischen Zentrum in Siegen ein Benefizkonzert statt. Die Veranstaltung soll zugleich ein Zeichen der Dankbarkeit gegenüber allen Unterstützerinnen und Unterstützern sein, die das Projekt begleitet und finanziell getragen haben.

Im Rahmen des Abends werden die Organisatoren über die geleistete Arbeit und die erzielten Ergebnisse berichten. Dabei soll transparent dargestellt werden, wie die gesammelten Spenden konkret eingesetzt wurden und welchen Nutzen sie für die betroffenen Menschen in Valencia hatten.

Den musikalischen Höhepunkt bildet ein Konzert mit den berühmten Goldberg-Variationen, interpretiert von Musikerinnen und Musikern der Philharmonie Südwestfalen.

Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem solidarischen und musikalischen Abend teilzunehmen.

Termin: Samstag, 28. März 2026, 19:30 Uhr

Ort: Spanisches Zentrum

St. Michaelstraße 3

57072 Siegen







