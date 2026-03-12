SIEGENIA würdigt hervorragende Abschlüsse – Nachwuchskräfte für ihre exzellenten Leistungen ausgezeichnet

(wS/kk) Wilnsdorf 12.03.2026 | Die SIEGENIA GRUPPE freut sich erneut über zwei starke Abschlussjahrgänge: Insgesamt 26 Auszubildende haben im Sommer 2025 sowie Winter 2026 ihre Prüfungen bestanden. Darüber hinaus konnten 13 Mitarbeitende eine berufliche Weiterbildung oder ein berufsbegleitendes Studium erfolgreich beenden – sei es als Technischer Fachwirt, staatlich geprüfter Techniker oder mit einem akademischen Abschluss. Im Rahmen zweier Veranstaltungen würdigte das Unternehmen jetzt die Leistungen seiner Nachwuchskräfte: Die Gratulationsveranstaltung für die ehemaligen Auszubildenden fand am 26. Februar statt; die Ehrung der Absolventinnen und Absolventen folgte am 11. März.

Besonderer Höhepunkt war die persönliche Gratulation durch Wieland Frank, Geschäftsführender Gesellschafter, der alle Nachwuchskräfte persönlich zu ihrem Erfolg beglückwünschte. Die große Bedeutung dieses Meilensteins unterstrich auch die Anwesenheit der für die jeweiligen Fachbereiche zuständigen Mitglieder der Geschäftsführung von SIEGENIA.



Als Fachkraft bei SIEGENIA durchstarten

Erfreulich aus Sicht von SIEGENIA ist auch die Tatsache, dass die 26 Auszubildenden ihren

beruflichen Weg im Unternehmen fortsetzen. Die Mehrheit von ihnen startet unmittelbar als

Fachkraft in den ihrem Ausbildungsweg entsprechenden Fachabteilungen. Sieben der

ehemaligen Azubis haben sich entschieden, praktische Erfahrung im Unternehmen mit

akademischer Weiterqualifizierung zu verbinden, und nehmen zusätzlich ein berufsbegleitendes

Studium auf. Akzente setzte der Jahrgang zudem bei den Industrie- und Handelskammern:

Gleich fünf ehemalige Auszubildende wurden zur IHK-Bestenehrung eingeladen. In den IHK-

Regionen der Standorte Wilnsdorf, Velbert und Hermeskeil zählen sie damit zu den

leistungsstärksten Absolventinnen und Absolventen ihrer Ausbildungsberufe.

Nachwuchsförderung auf persönlicher wie auch fachlicher Ebene

Die erfolgreichen Aus- und Weiterbildungsabschlüsse belegen einmal mehr den hohen

Stellenwert, den SIEGENIA der Ausbildung, Qualifizierung und internen Talentförderung für die

nachhaltige Sicherung von Fachkompetenz im Unternehmen beimisst. Auch die 13

Absolventinnen und Absolventen aus den Bereichen Weiterbildung und Studium stehen für die

kontinuierliche Qualifizierung innerhalb der Unternehmensgruppe. „Bei SIEGENIA ist es uns ein

Anliegen, mit unterschiedlichen Abschlüssen sowie berufsbegleitenden Studiengängen die

fachliche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden gezielt zu fördern.

Die hervorragenden Abschlüsse stehen sinnbildlich für das Engagement, die Zielstrebigkeit und den

hohen Anspruch von SIEGENIA an die Entwicklung seiner Mitarbeitenden“, betont Nina Herter,

Leiterin Personalentwicklung bei SIEGENIA. „Unser Ziel ist es, Mitarbeitende langfristig zu

begleiten – von der Ausbildung über die erste Fachposition bis zu weiterführenden

Qualifikationen.

