Spiel, Spaß & Stärke – Aktionstag in Hilchenbach stellt Kinderrechte in den Mittelpunkt

(wS/red) Siegen – Hilchenbach 12.03.2026 | Kinderrechte sind eine wesentliche Grundlage für ein gelingendes Aufwachsen in einer demokratischen, vielfältigen und respektvollen Gesellschaft. Sie umfassen unter anderem das Recht auf Schutz, Beteiligung, Gleichbehandlung sowie auf Spiel und Freizeit. Besonders im organisierten Sport und im Vereinswesen finden diese Werte einen wichtigen Platz: Hier werden Fairness, Respekt und Verantwortung nicht nur vermittelt, sondern im gemeinsamen Miteinander aktiv gelebt. Sportvereine übernehmen damit eine bedeutende Rolle als Schutz- und Entwicklungsräume für Kinder.

Vor diesem Hintergrund lädt der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein gemeinsam mit dem TuS Hilchenbach und mit Unterstützung des Kreises Siegen-Wittgenstein zum Aktionstag „Spiel, Spaß & Stärke – Kinderrechte in Bewegung“ ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 22. März 2026, von 12 bis 17 Uhr in der Sporthalle Hilchenbach statt.

Der Aktionstag richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren sowie an deren Eltern, Großeltern und Begleitpersonen. Für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: An verschiedenen Bewegungs- und Kreativstationen können sie spielerisch ihre Stärken entdecken, sich ausprobieren und gemeinsam aktiv werden. Gleichzeitig erhalten Familien niedrigschwellige Informationen rund um das Thema Kinderrechte.

Auch für eine gemütliche Atmosphäre ist gesorgt: Kaffee und frische Waffeln laden zum Verweilen ein und bieten Gelegenheit zum Austausch.

Bewusst verzichten die Veranstalter auf klassische Vorträge. Stattdessen sollen Kinderrechte spielerisch und in Bewegung vermittelt werden. Lernen geschieht dabei ganz nebenbei – durch gemeinsames Erleben, Ausprobieren und Mitmachen.

„Unser Ziel ist es, Kinder zu stärken und das Thema Kinderrechte über den Aktionstag hinaus in Hilchenbach sichtbar zu machen“, erklärt Vanessa Bierbrauer, Fachreferentin für Prävention von interpersoneller Gewalt beim Kreissportbund Siegen-Wittgenstein.

Mit dem Aktionstag soll ein Beitrag zur Prävention, zur Stärkung von Kindern sowie zur Förderung eines respektvollen und demokratischen Miteinanders geleistet werden.

Die Veranstalter freuen sich auf einen fröhlichen, aktiven und wertvollen Tag für die ganze Familie.