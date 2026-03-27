Breitband Kreuztal GmbH feiert Fortschritt beim Ausbau: Erste 200 Haushalte surfen mit Glasfaser

(wS/gr) Kreuztal 27.03.2026 | Der Glasfaserausbau durch die Breitband Kreuztal GmbH nimmt weiter Fahrt auf: Die ersten 200 sind nun erfolgreich ans Netz angeschlossen und profitieren bereits von leistungsstarker Glasfasertechnologie.

Das gab GREENFIBER den Anlass, gemeinsam mit Projektverantwortlichen und Gästen am Donnerstag ein Lichterfest an der „Weißen Villa“ im Dreslers Park zu veranstalten.



Ausbau schreitet sichtbar voran

Der Ausbau schreitet sichtbar voran: Von insgesamt rund 117 Kilometern geplanter Trasse wurden bereits etwa 16 Kilometer realisiert. Auch bei den Hausanschlüssen gibt es deutliche Fortschritte. Von aktuell rund 4.400 beauftragten Anschlüssen – die weiterhin kostenfrei bestellt werden können – konnte bei etwa 670 Haushalten der Tiefbau bereits abgeschlossen und Leerrohre verlegt werden.

Bei rund 250 dieser Anschlüsse ist der Ausbau vollständig abgeschlossen: Hier wurde neben dem Tiefbau auch die Glasfaser erfolgreich eingebracht. Während etwa 200 Haushalte bereits mit Highspeed im Internet surfen, befinden sich die übrigen Anschlüsse aktuell in der Freischaltung.



Stimmen zum Ausbaufortschritt

Kreuztals Bürgermeister Michael Kolodzig zeigt sich erfreut über die Fortschritte: „Ich freue mich sehr, dass der Glasfaser-Ausbau nun bei den ersten 200 Kreuztaler Haushalten erlebbar wird und auch in den Straßen der Ausbau für alle sichtbar zügig vorangeht.“

Auch GREENFIBER-Geschäftsführer Uwe Krabbe betont die Bedeutung dieses Meilensteins: „Mit den ersten aktiven Anschlüssen in Kreuztal wird der Nutzen unserer Infrastruktur unmittelbar spürbar. Unser Ziel ist es, den Ausbau weiterhin mit hoher Geschwindigkeit und Qualität voranzutreiben, damit möglichst viele Haushalte zeitnah von der zukunftssicheren Glasfaser profitieren.“

Interessierte können sich nach wie vor einen kostenfreien Glasfaseranschluss sichern – und aktuell vom Frühlingsangebot profitieren: Der Tarif „Internet 500“ kostet in den ersten 3 Monaten nur 10 €, danach ab dem 4. Monat 50 € monatlich. Es fällt keine Einrichtungsgebühr an. Das Angebot gilt bis zum 10.04.2026 ausschließlich für Neukunden und beinhaltet einen ZTE-Router.