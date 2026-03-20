Leitungsteam der Kinderklinik gratuliert Auszubildenden zum bestandenen Examen zur Pflegefachfrau mit Vertiefung Pädiatrie

(wS/drk) Siegen 20.03.2026 | Zwei Pflegefachfrauen mit Vertiefung Pädiatrie haben im März 2026 ihre Ausbildung an der DRK-Kinderklinik Siegen erfolgreich abgeschlossen

Immer wieder ein besonderer Tag – der Freitag, an dem die Auszubildenden in den Pflegeberufen nach erfolgreichem Examen offiziell ihre Zeugnisse bekommen und dies in kleiner Runde gebührend feiern. Aktuell durfte die Betriebsleitung der DRK-Kinderklinik Siegen den zwei Absolventinnen und ihren engsten Angehörigen im festlichen Rahmen ihre Urkunden verleihen. Der von Stefan Flender und Inka Lange geleitete Kurs des Bildungsinstitutes für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen (BiGS) hat dank der integrativen Ausbildung in Kooperation mit dem Klinikum Siegen und der Marien-Gesellschaft Siegen stark von den optimalen Ausbildungsbedingungen in einer der größten und modernsten Pflegeschulen in NRW profitiert.

Beide Fachkräfte sehen einer perspektivenreichen Zukunft im Gesundheitswesen entgegen. Eine der beiden Absolventinnen konnte direkt im Anschluss an ihre Ausbildung ein festes Anstellungsverhältnis auf der Intensivstation der DRK-Kinderklinik antreten. Beide Auszubildenden erhielten aufgrund ausgezeichneter Noten zudem eine Begabten-förderung in Form eines Weiterbildungsstipendiums durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Die stellvertretende Pflegedirektorin Corinna Lemberg zeigte sich bei der Examensfeier dankbar dafür, dass die Kinderklinik weiterhin an der Vertiefung Pädiatrie festhält und jungen Menschen hier eine Perspektive mit hoher Spezialisierung bietet. Sie dankte den Zentralen Praxisanleitern der Klinik und dem Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen dafür, dass die Ausbildung einen solch hohen Stellenwert habe und so gut begleitet werde.

Klinik-Geschäftsführer Fred Josef Pfeiffer zeigte sich ebenfalls sehr erfreut darüber, dass die jungen Menschen sich für einen der wichtigsten Berufe im Gesundheitswesen entschieden haben. Die Betriebsleitung sei mit der Entwicklung des BiGS in Siegen und den Kooperationen der drei Siegener Kliniken sowie mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein zufrieden, man könne so tolle Perspektiven für die weite-re berufliche Entwicklung aufzeigen. „Aus unserer Sicht ist ein qualitativ gut ausgebildeter Nachwuchs sowohl in der Pflege als auch im Ärztlichen Dienst inzwischen einer der wichtigsten Faktoren, um unseren Personalbedarf decken zu können und so die hochspezialisierte Versorgung vor Ort aufrecht halten zu können“, so Pfeiffer.

Das Foto zeigt die frisch examinierten Pflegekräfte im Vordergrund mit den Leitungen der DRK-Kinderklinik Siegen und des BiGS Siegen

Von links: Nils Mühlnikel (Zentrale Praxisanleitung), Anke Penz (Zentrale Praxisanleitung), Emily Reis (Pflegefachkraft), Frank Brink-schröder (GF BiGS Siegen), Lara Walec (Pflegefachkraft), Heinz-Wilhelm Upphoff (Vizepräsident DRK-LV Westfalen Lippe), Fred Josef Pfeiffer (GF DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH) und Corinna Lemberg (Pflegedirektion)