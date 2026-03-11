Reifenplatzer statt Hochofenexplosion: Brand bei BGH schnell gelöscht

(wS/red) Siegen 11.03.2026 | Ein gemeldeter Explosionsunfall bei der Firma BGH Edelstahl in Siegen hat am Mittwoch einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt ausgelöst. Gegen 16:28 Uhr wurden zahlreiche Einsatzkräfte zur Eiserfelder Straße alarmiert.

Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich entgegen der ersten Meldung glücklicherweise nicht um eine Explosion eines Hochofens gehandelt hatte. Wie die Feuerwehr erklärte, war ein Radlader, der mit dem Abtransport von Schlacke beschäftigt war, durch einen geplatzten Reifen manövrierunfähig geworden. Dadurch konnte sich das Fahrzeug nicht rechtzeitig von der heißen Schlacke entfernen und geriet in Brand.

Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug zügig ab. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort. Alarmiert worden waren unter anderem Einheiten mit dem Stichwort „Feuer 5“ sowie „ManV1“ (Massenanfall von Verletzten), da zunächst von einem größeren Schadensereignis ausgegangen worden war.

Der Einsatz verlief letztlich glimpflich. Nach Abschluss der Löscharbeiten muss das beschädigte Fahrzeug noch abtransportiert werden. Anschließend kann die Arbeit in dem betroffenen Bereich des Betriebs wieder aufgenommen werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de
















