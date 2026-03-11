Da war die Luft raus – Einbrecher klauen Vakuumiergerät aus Garage

(wS/ots) Siegen 11.03.2026 | Zwischen Montagabend (09. März) und Dienstagmorgen ist es im Kohlenweg zum Aufbruch mehrerer Garagen gekommen.
Nach bisherigem Kenntnisstand sind ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in zwei Garagen eingedrungen. Aus einer der Fahrzeugunterstände wurde ein Vakuumiergerät geklaut.
Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.
