Zweijähriger büxt mit Dreirad aus – Polizei bringt den kleinen Abenteurer wohlbehalten zu den Eltern

(wS/ots) Siegen 24.04.2026 | Ein Zweijähriger hat sich am gestrigen Donnerstagnachmittag (23. April) mit seinem Dreirad auf Erkundungstour begeben.

Einem Passanten fiel der kleine Abenteurer auf, der sich alleine auf Wanderschaft begeben hatte. Die hinzugerufene Streife nahm den Jungen zu sich.

Da der Zweijährige noch nicht richtig sprechen konnte, begaben sich die Beamten auf die Suche nach den Eltern. Einige Straßen weiter wurden die Beamten fündig.

Dort waren die Eltern bei Bekannten zu Besuch und wähnten ihren Sprössling mit anderen Kindern vor dem Haus. Sichtlich froh nahmen sie ihren Nachwuchs samt Dreirad wohlbehalten entgegen.

Der „Aktionsraum“ des kleinen Abenteurers wurde anschließend durch die Eltern deutlich verkleinert.

Symbolfoto: wirSiegen.de