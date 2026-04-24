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24-Jähriger klaut 18 Shirts, vier Hosen und zwei Rasierapparte

24. April 2026378
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(wS/ots) Siegen 24.04.2026 | Am gestrigen Donnerstagnachmittag (23. April) werden zwei Polizisten im Rahmen eines Einsatzes „Sichere Innenstadt Siegen“ durch einen Ladendetektiv angesprochen. Ein Ladendieb sei gerade aus einem Bekleidungsgeschäft mit geklauten Kleidungsstücken gestürmt.

Gemeinsam begibt man sich mit Unterstützung der Bundespolizei und insgesamt zwei Ladendetektiven auf die Suche nach dem Flüchtigen. Bereits kurze Zeit später ist man fündig; der Gesuchte wurde am ZOB angetroffen.

Bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände fördern die Ordnungshüter insgesamt 18 T-Shirts, vier Hosen und zwei Rasierapparte zu Tage. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Rasierapparte aus einem weiteren Ladendiebstahl zum Nachteil eines Drogeriemarktes stammten.

Insgesamt hatte der 24-jährige Mann Diebesgut im Wert von über 1.200 Euro bei sich.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Den 24-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Symbolbild

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