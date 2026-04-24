Gutachten bestätigt Identität: Bei Wenden aufgefundener Kopf gehört zum Leichnam der getöteten 32-Jährigen

(wS/ots) Olpe – Hagen 24.04.2026 | Der bei einer Müllsammelaktion am 11.04.2026 in einem Waldgebiet in der Gemeinde Wenden im Kreis Olpe aufgefundene menschliche Schädel gehört zum Leichnam der getöteten 32-Jährigen Frau aus Bonn (siehe dazu auch die Pressemeldung der Polizei Hagen vom 11.04.2026, 14:54 Uhr: https://wirsiegen.de/2026/04/schockfund-im-wald-bei-wenden-menschlicher-schaedel-entdeckt-mordkommission-ermittelt/435143/

Das bestätigt ein seit heute (24.04.2026) der Bonner Staatsanwaltschaft vorliegendes DNA-Gutachten des Institutes für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Bonn.

Der 41-jährige Tatverdächtige, der Anfang Februar nach einem durch die Staatsanwaltschaft Bonn unter Einbindung des Auswärtigen Amtes gestellten Auslieferungsersuchens aus Äthiopien nach Deutschland gebracht worden war, sitzt weiter wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Er hat sich auch weiterhin nicht zur Tat eingelassen.

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