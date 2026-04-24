Baumfällungen an der Marburger Straße in Dahlbruch

(wS/hi) Hilchenbach 24.04.2026 | Die Stadt Hilchenbach muss eine zweistämmige angerissene Eiche sowie zwei absterbende Eichen an der Marburger Straße gegenüber dem TÜV voraussichtlich am Samstag, 25. April, fällen lassen. Die Fällungen durch eine Fachfirma dienen der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.
Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für mögliche Behinderungen.
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