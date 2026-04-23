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Werkhausen im Landkreis Altenkirchen – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

23. April 202624
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(wS/ots) Werkhausen 23.04.2026 | Am heutigen Tage, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 276 zwischen Weyerbusch und Leuscheid ein Verkehrsunfall, bei dem ein 49-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die Landstraße von Weyerbusch kommend in Richtung Leuscheid.

Innerhalb einer Rechtskurve kollidierte das Motorrad aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Landesstraße 276 ist derzeit (15:21 Uhr) noch für die Unfallaufnahme gesperrt.

Die Polizei Altenkirchen wird bei der Aufnahme des Verkehrsunfalles durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz unterstützt.

Werkhausen ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld an.

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