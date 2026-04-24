Kita „Kinder(t)räume“ feiert Welttag des Buches

(wS/dia) Siegen 24.04.2026 | Buchhandlungen, Verlage und Bibliotheken feiern den Welttag des Buches. Auch in der Kita „Kinder(t)räume“ an der Siegener Hengsbachstraße gab es eine fantasievolle Lese- Aktion. In der Einrichtung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling stand dabei „Otto – die kleine Spinne“ im Fokus. Die Geschichte von Guido van Genechten wurde für alle Gruppen vorgetragen – und das gleich in mehreren Sprachen. Auf Deutsch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Polnisch lernten die Mädchen und Jungen, wie lieb eine kleine Spinne doch sein kann, obwohl es ihr schwerfällt Freundschaften zu knüpfen.

Die Geschichte der kleinen Spinne Otto stand in der Kita „Kinder(t)räume“ gleich mehrsprachig im Fokus.