25 Jahre Rothaar-Laufserie AOK-Cup

(wS/js) Siegen 24.04.2026 | Am 1. Mai 2002 hieß es in Erndtebrück „Auf die Plätze – los“. Es war der Startschuss für die Rothaar-Laufserie AOK-Cup. Mittlerweile haben sehr viele Starts stattgefunden, nicht nur in Erndtebrück, auch in Büschergrund, auf dem Giller, in Eichen, Bad Berleburg, Bad Laasphe, Aue-Wingeshausen und Helberhausen. Aus den Anfängen hat sich eine erfolgreiche Geschichte entwickelt.



Waren es im ersten Jahr der Serie noch fünf Wettbewerbe in Erndtebrück, Büschergrund, Eichen, Aue-Wingeshausen und Helberhausen steigerte sich das Angebot 2003 um den Citylauf in Bad Berleburg. Die sechs Startmöglichkeiten sind geblieben, den Lauf in Büschergrund gibt es seit 2023 nicht mehr, stattdessen bewegen sich die Ausdauersportler im Rahmen des Gillerberg-Turnfestes auf der Ginsberger Heide. Der Citylauf in Bad Berleburg wurde 2022 durch den Panorama-Run in Bad Laasphe ersetzt.



Gleich im ersten Jahr freuten sich alle Veranstalter über eine hohe Beteiligung. Im Laufe der

Jahre fand die Laufserie mehr und mehr Gefallen. Die höchste Teilnehmerzahl wurde 2015

aufgestellt, als der Turnfestlauf des NRW-Landesturnfestes in Siegen bei besten Bedingungen

allein 605 Athleten in die Siegarena zog. Insgesamt zählte die Serienwertung in 2025 1.563

Finisher bei fünf durchgeführten Veranstaltungen (die Wettbewerbe in Aue-Wingeshausen fielen

den Auswirkungen der Afrikanischen Schweinepest zum Opfer). Nach den Einschränkungen,

die mit der Corona-Pandemie verbunden waren geht es mit den Teilnehmerzahlen jährlich

bergauf.

Im Jubiläumsjahr halten die Veranstalter der Laufserie verschiedene Neuerungen und Angebote

bereit. So präsentiert sich die Laufserie mit einem neuen Logo. Das Finisherpräsent, dass alle

erhalten, die mindestes viermal die Ziellinie überquert haben, ist von besonders hoher Qualität.

Anlässlich des Silberjubiläums wollen die Veranstalter diejenigen Läuferinnen und Läufer,

Walkerinnen und Walker auszeichnen, die über die 25 Jahre mit den meisten Teilnahmen

glänzen. Des Weiteren sollen die Vereine belohnt werden, die über alle Altersklassen und auf

den verschiedenen Distanzen vertreten sind. Alle Infos zu dieser „TeamChallenge“ sind auf der

Website nachzulesen. Vielleicht lässt sich sogar der eine oder andere Veranstalter noch einen

„runnig gag“ einfallen.

Die Siegerehrung für alle – für Schüler, Jugend und Erwachsene – wird gemeinsam am 26.

November in der Krombacher Brauerei gefeiert.

Der Auftakt zur diesjährigen Laufserie fällt wie immer am 1. Mai in Erndtebrück. Das Orgateam

des TuS Erndtebrück hat alles bestens vorbereitet und freut sich auf viele ausdauerbegeisterte

Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer. Auf den beiden Hauptstrecken, der 10-km-Runde und

der Halbmarathondistanz, sowie auf der 5-km-Strecke und der 7 Kilometer langen

Walkingstrecke sind die Athleten auf Wald- und Wiesenwegen unterwegs. Die Schüler

absolvieren eine Laufstrecke von 2 Kilometern. Und auch die Bambinis dürfen auf ihre Kosten

kommen.

Nach der ersten Veranstaltung in Erndtebrück zählt der Gillerlauf am 10. Juli 2026 zum vierten

Mal als Wettbewerb zur Laufserie.

Der dritte Start gilt dem Panorama-Run in Bad Laasphe. Am 29. August wird vom Sportplatz

aus auf der Seite des Kurparks durch die Wälder gelaufen und gewalkt.

Der Kindelsberglauf in Eichen steht am 12. September auf dem Terminplan. Weiter geht es am 3. Oktober mit den Rothaar-Waldläufen des TSV Aue-Wingeshausen. Die sechste und letzte

Veranstaltung findet wieder bei der TSG Helberhausen statt, am 24. Oktober.

Alle Informationen zur Rothaar-Laufserie sind auf der Website www.rothaar-laufserie.de

nachzulesen.



Bericht: Juliane Scheel – Orgateam Rothaar-Laufserie AOK-Cup