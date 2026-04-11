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Schockfund im Wald bei Wenden: Menschlicher Schädel entdeckt – Mordkommission ermittelt

11. April 20262.3k
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(wS/ots) Olpe – Siegen – Hagen 11.04.2026 | Bei einer Müllsammelaktion fanden mehrere Personen am heutigen Samstagmittag (11.04.2026) in einem Waldgebiet in der Gemeinde Wenden im Kreis Olpe einen menschlichen Schädel. Die Fundstelle liegt unweit der Bundesautobahn 4.

Das Polizeipräsidium Hagen hat eine Mordkommission eingesetzt. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Die Beamten prüfen dabei auch, ob es sich um den Schädel der 32-jährigen Eritreerin handelt, deren Hände bereits am 17. November 2025 auf der A 45 und deren Körper einige Tage später (28.11.2025) in einem Waldstück bei Monreal gefunden wurden.

Die Ermittlungen dauern an, weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt. Es wird nachberichtet.

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