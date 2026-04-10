Brass, Beats und beste Laune: „Spring Brass Vol. 3” bringt Rudersdorf zumBeben

(wS/ku) Wilnsdorf 10.04.2026 | Rudersdorf darf sich erneut auf ein musikalisches Highlight freuen: Nach zwei äußerst erfolgreichen Ausgaben kehrt das Konzert- und Partyformat „Spring Brass“ zurück – und geht 2026 bereits in die dritte Runde! Am 18. April 2026 verwandelt sich das Haus Heimat in Rudersdorf ab 20 Uhr in eine Bühne für geballte Brass-Power und mitreißende Partyhits.



Hinter „Spring Brass Vol. 3“ stehen drei herausragende Ensembles aus der Region, die seit Jahren befreundet sind und immer wieder gemeinsam musizieren: KumiBrass e.V., das dynamische Brass-Ensemble aus dem Siegerland, Marci & The Saxes, eine Saxophon-Combo mit Wurzeln im Musikverein Rudersdorf, und Airport, die Tanzmusik des Musikvereins Gerlingen.



Alle drei Formationen haben sich längst einen Namen gemacht – sowohl mit modernem Brass Pop als auch mit genreübergreifenden Sounds, die zum Tanzen einladen.



Der Abend beginnt mit einem Konzert von Marci & The Saxes und KumiBrass, die ihr Können mit energiegeladenen Arrangements unter Beweis stellen und dabei auch gemeinsam auf der Bühne für musikalische Überraschungen sorgen. Anschließend übernimmt Airport und bringt mit legendären Medleys, Evergreens und modernen Charthits die Tanzfläche zum Glühen.



Die Veranstaltung steht für das, was Musik am besten kann: Menschen zusammenbringen. Spring Brass Vol. 3 zeigt einmal mehr, dass die Musikvereine aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe längst mehr sind als nur Bewahrer alter Traditionen – sie sind innovative, moderne Klangkörper mit Herz und Leidenschaft. Karten für das Konzert gibt es online auf www.kumibrass.de, bei “Klein, Shoes & More” in Rudersdorf und bei allen aktiven Musikern der Ensembles.

KumiBrass