Naturprofi-Reihe startet im April: Kinder entdecken Siegens Natur hautnah

(wS/si) Siegen 10.04.2026 | Fledermaus-Safari, Hauberg-Entdeckung und Waldkunst-Aktionen: Auch in diesem Jahr lädt die städtische Abteilung Umwelt und Klima wieder vom 29. April bis zum 17. September, Siegener Kinder zwischen sieben und elf Jahren dazu ein, Natur spielerisch zu entdecken. In 19 Veranstaltungen mit 18 spannenden Themen lernen die Mädchen und Jungen nicht nur die heimische Natur kennen, sondern können sich auch den Titel „Siegener Naturprofi“ verdienen.

„Die Naturprofi-Saison geht endlich wieder los. Raus in die Wälder, an Bäche und auf spannende Entdeckungstouren!“, sagt Dr. Martin Wiedemann, Biologe der städtischen Abteilung Umwelt und Klima und Organisator der Veranstaltungsreihe. Ob auf Streifzügen mit dem Ranger, Begegnungen mit Bienen bei einer Imkerin, zu Besuch auf einem Biobauernhof oder auf Touren mit dem Umweltbus – im abwechslungsreichen Programm ist viel Platz für Mitmach-Aktionen und praktische Einblicke.

Im Mittelpunkt der Aktionen und Ausflüge steht ebenfalls mehrfach der Wald. Die neugierigen Entdecker können auf Exkursionen, Waldkunst-Aktionen oder bei der Entdeckung eines traditionellen Haubergs den Naturraum mit allen Sinnen erforschen. Darüber hinaus begeben sich die Kinder auf die Spuren von Insekten und Spinnen, erforschen die geheimnisvolle Welt des Bodens oder erleben die nächtliche Natur mit speziellen Detektoren auf einer Fledermaus-Safari. Weitere Programmpunkte führen unter anderem in die Welt der Streuobstwiesen, zu Pilzen, an Gewässer oder laden zum kreativen Arbeiten mit Naturmaterialien in einer Naturwerkstatt ein.

Für jede Teilnahme an einer Aktion bekommen die Kinder einen Stempel in ihren „Naturprofi-Ausweis“. Ab mindestens drei gesammelten Stempeln dürfen sich die Mädchen und Jungen „Naturprofi“ nennen und erhalten auf einer Abschlussveranstaltung neben einer Urkunde auch eine kleine Überraschung.

Die diesjährigen einzelnen Aktionen und Ausflüge sind in einer Broschüre auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/naturprofi sowie in den Rathäusern zu finden. Eine Anmeldung ist ab Dienstag, 21. April, 8.00 Uhr telefonisch unter den Rufnummern 0271 404-3212 und 0271 404-3214 möglich.

Symbolfoto