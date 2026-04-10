Von Paella bis Benefizkonzert: Spanischsprachige Gemeinde Siegerland zieht Bilanz ihrer erfolgreichen Spendenaktion

(wS/sgs) Siegen 10.04.2026 | Am 29. Oktober 2024 wurde die Region Valencia von einer der schwersten Naturkatastrophen der jüngeren spanischen Geschichte getroffen. Ausgelöst durch eine sogenannte DANA Wetterlage (Depresión Aislada en Niveles Altos, bei uns bekannt als kalter Tropfen) kam es innerhalb weniger Stunden zu außergewöhnlich intensiven Starkregenfällen. Sturzfluten aus überlaufenden Barrancos und Flüssen verursachten verheerende Überschwemmungen, insbesondere in Gemeinden wie Paiporta, Catarroja, Aldaia, Chiva und Alfafar.

Die Katastrophe forderte rund 222 Todesopfer in der Region Valencia und über 300.000 Personen lebten in den von den Wassermassen überfluteten Gebieten. Über 75.000 Menschen erlitten direkte Schäden, rund 15.000 verloren ihr Zuhause und über 140.00 Fahrzeuge wurden zerstört. Viele Familien standen plötzlich ohne Existenzgrundlage da.

Der wirtschaftliche Gesamtschaden wird auf über 18 Milliarden Euro geschätzt und sogar über 50 wenn die Infrastruktur mitgerechnet wird.

Angesichts dieses dramatischen Ausmaßes an Zerstörung und menschlichem Leid reagierte der Verein Spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V. umgehend mit der Initiierung einer Solidaritätskampagne zur finanziellen Unterstützung der Betroffenen. Bereits in den ersten Tagen nach der Katastrophe wurde ein Spendenkonto eingerichtet, um schnelle und unbürokratische Hilfe aus der Region Siegerland zu ermöglichen.



Dank der wertvollen Unterstützung regionaler Medien konnte die Kampagne in kurzer Zeit einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Die Resonanz war beeindruckend: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zeigten ihre Solidarität und beteiligten sich mit großzügigen Spenden. Diese

Welle der Hilfsbereitschaft verdeutlicht eindrucksvoll den gesellschaftlichen Zusammenhalt über

geografische Grenzen hinweg.

Um die Spendenaktion aktiv zu fördern und gleichzeitig Begegnung und Gemeinschaft zu stärken,

organisierte der Verein eine Vielzahl von Veranstaltungen. Dazu gehörten unter anderem ein

Wettbewerb für die beste spanische Tortilla, ein Fest rund um die asturische Sidra, die Teilnahme mit

einer traditionellen Paella am Freundschaftsfest der Stadt Siegen sowie eine weitere Benefiz-Paella

im Rahmen des Patronatsfestes der Pfarrgemeinde St. Michael. Besonders hervorzuheben ist dabei

die engagierte Unterstützung durch die katholische Kirche und die Gemeindemitglieder, die

maßgeblich zum Erfolg der Aktionen beitrugen. Ein weiterer Höhepunkt der Kampagne waren

mehrere Benefizkonzerte, bei denen Musikerinnen und Musiker der Philharmonie Südwestfalen ihr

Talent ehrenamtlich zur Verfügung stellten. Diese kulturellen Veranstaltungen verbanden auf

eindrucksvolle Weise Solidarität mit künstlerischem Engagement und trugen wesentlich zur

Sichtbarkeit der Hilfsaktion bei.

Am 28. März fand schließlich ein großes Benefizabschlusskonzert statt, mit dem die Kampagne

offiziell beendet wurde. Insgesamt konnte eine Spendensumme von 8.362,62 Euro erzielt werden.

Die gesammelten Mittel wurden direkt nach Spanien überwiesen und der Organisation „Hijas de la

Caridad, Comunidad de Luisa de Marillac “ anvertraut. Die Einrichtung ist für ihre verlässliche und

unmittelbare Hilfe bekannt und arbeitet bewusst ohne bürokratische Umwege. Die Spendengelder

wurden vollständig dafür eingesetzt, besonders betroffenen Familien die Finanzierung von

Mietwohnungen sowie die Erstausstattungen mit Sanitärartikeln und Nahrungsmitteln zu

ermöglichen – insbesondere jenen, die ihr Zuhause verloren hatten und sich in einer akuten sozialen

Notlage befanden.

Der Verein Spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V. möchte an dieser Stelle allen Unterstützerinnen und Unterstützern seinen tief empfundenen Dank aussprechen. Unser besonderer

Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern, den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der

Veranstaltungen sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, deren Engagement die

Umsetzung dieser Kampagne erst möglich gemacht hat.

Ebenso danken wir der Stadt Siegen, der katholischen Kirche sowie der Pfarrgemeinde St. Michael für ihre wertvolle Unterstützung und Zusammenarbeit. Ein weiterer Dank gilt den Medienvertreterinnen und -vertretern aus Radio, Fernsehen und Presse, die durch ihre Berichterstattung entscheidend zur Verbreitung der Initiative beigetragen haben.

Diese Kampagne ist ein starkes Zeichen dafür, dass Solidarität, Mitgefühl und gemeinsames Handeln auch über Ländergrenzen hinweg eine echte und nachhaltige Hilfe bewirken können.

Fotos: Spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V.