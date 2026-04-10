Ab Montag, 13. April: Straßenabschnitte in Buchen werden saniert

(wS/si) Siegen 10.04.2026 | Im Siegen-Buchen beginnen am Montag, 13. April 2026, die nächsten Fahrbahn-Sanierungen der städtischen Straßenunterhaltung: Für rund 300.000 Euro werden Abschnitte der Buchener Straße und der Kohlenbergstraße in der Ortsmitte instandgesetzt. Die Sanierung der Straße „Zum Wildgehege“ in Siegen-Weidenau ist inzwischen abgeschlossen, die Straße wurde bereits wie geplant freigegeben.

In Siegen-Buchen wird auf einer Länge von knapp 400 Metern zunächst die Asphaltdecke der Buchener Straße gefräst, kleine Arbeiten an der Rinne durchgeführt und im Anschluss die Fahrbahndecke neu asphaltiert. Während der Vorarbeiten und der Fräsarbeiten können der Verkehr wie auch die Busse weiterhin fahren, auch der Busverkehr wird weiterhin fahren. Die Asphaltarbeiten sind unter Vollsperrung an einem Freitagnachmittag und Samstag geplant.

Danach geht es mit dem zweiten Bauabschnitt in der Kohlenbergstraße weiter. Auf knapp 500 Metern wird der Asphaltoberbau gefräst, bevor eine neue Tragschicht und Deckschicht asphaltiert werden. Die Kohlenbergstraße wird für die Dauer der Arbeiten für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Der Bus kann die Buchener Straße regulär bis zur Buswende befahren. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Juni.

Symbolfoto