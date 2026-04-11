Schwerer Kradunfall am Biggesee bei Attendorn: Rettungshubschrauber landet nach Motorrad-Unfall auf L512

(wS/red) Attendorn 11.04.2026 | Ein dramatischer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag forderte den Einsatz massiver Rettungskräfte am Biggesees. Eine 33-jährige Motorradfahrerin wurde schwerst verletzt.

Gegen 13:20 Uhr verwandelte sich die L512 in Höhe des Jachtclubs Lister in ein Trümmerfeld. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen übersah eine 33-jährige Kradfahrerin, die in Richtung Olpe unterwegs war, einen verkehrsbedingt haltenden BMW. Die 26-jährige Autofahrerin wollte zu diesem Zeitpunkt nach links auf den Parkplatz des Jachtclubs abbiegen.

Rettungsaktion auf der Brücke

Die Wucht des Aufpralls auf das Heck des Pkw war so gewaltig, dass die Frau in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Dort kollidierte sie mit einem weiteren Motorradfahrer (30). Während dieser mit leichteren Verletzungen davonkam, war der Zustand der 33-Jährigen so kritisch, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde.

Für die Landung des Hubschraubers wurde die Brücke zwischen dem Jachtclub und dem Restaurant Schnüttgenhof gewählt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Schwerstverletzte in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Vollsperrung bis in den Abend

Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Attendorn und Neu-Listernohl waren vor Ort, um:

Den Brandschutz an der Unfallstelle sicherzustellen.

Ausgelaufene Betriebsstoffe fachgerecht abzustreuen.

Die Fahrbahn von Trümmerteilen zu reinigen.

Aktueller Status (17:00 Uhr): Die L512 bleibt aufgrund der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten weiterhin voll gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren.

UPDATE: Die Vollsperrung ist aufgehoben und die Straße wieder frei!

UPDATE (ots) 18:40 Uhr – Am 11.04.2026 gegen 13:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L512 in Attendorn in Höhe des Yacht-Clubs Lister. Eine 33-jährige Motorradfahrerin aus Attendorn befuhr die L512 aus Attendorn kommend in Fahrtrichtung Olpe. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sie der verkehrsbedingt wartenden 26-jährigen PKW-Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurde das Motorrad in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Motorradfahrer aus Hagen, welcher die L512 von Olpe in Richtung Schnüttgenhof befuhr. Die PKW-Fahrerin aus Attendorn wurde leicht verletzt und nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst vor Ort entlassen. Die Motoradfahrerin wurde schwerst verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Motorradfahrer aus Hagen wurde leicht verletzt und einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

Für die Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis angefordert. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de