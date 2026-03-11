Cybercrime – Die Täter kommen digital: Polizei lädt zu „Bitte folgen“ ein, die Bürgersprechstunde bei Radio Siegen

(wS/ots) Siegen 11.03.2026 | Die Welt ist digital geworden. Wer kennt es nicht – schnell das Handy zur Hand, ab ins Internet, nach Angeboten suchen. Ein paar Klicks, der Warenkorb ist abgearbeitet, die Bezahlung ist erfolgt. Doch so manch einer erlebt dann eine böse Überraschung. Die Ware kommt nicht, das Geld ist weg.



Nicht nur die Welt ist digital geworden – die Betrüger sind es auch. Und sie gehen immer professioneller vor.



Cybercrime – das Thema der nächsten Bürgersprechstunde der Siegener Polizei bei Radio Siegen am Mittwoch, den 18. März, zur gewohnten Zeit zwischen 10 und 12 Uhr.



Computerkriminalität – oder auf neudeutsch eben Cybercrime, ist ein weites Feld.

Legt man den Begriff weit aus, zählen letztlich alle Straftaten dazu, die unter Ausnutzung von modernen Informations- und Kommunikationstechnik (Internet, IT-Systeme, Netzwerke) oder aber gegen diese Technik (z.B. Angriff auf das IT-System) begangen werden.



Das kann die bloße Beleidigung auf digitalem Wege sein, Betrügereien im Online-Banking/Kryptowährung oder auf Verkaufsplattformen, Datenklau (Phishing), Identitätsdiebstahl und vieles mehr. Immer wichtiger wird daher die Medienkompetenz. Worauf ist im Internet zu achten, welche Sicherheitseinstellungen sollten auf dem PC, auf dem Handy oder anderen digitalen Geräten erfolgen?



Mit im „Studio“: Ein Experte des Kriminalkommissariats 2. Hier werden genau diese Delikte bearbeitet. Der Ermittler berichtet aus erster Hand von den Maschen der Betrüger, die derzeit im Umlauf sind.



„Wir wollen in der Sendung sensibilisieren, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer künftig mit offeneren Augen in der digitalen Welt unterwegs sind „, sagt Stefan Pusch, der Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein.



Damit auch zielgerichtet die Fragen der Menschen zu diesem Thema beantwortet werden können, bittet die Polizei darum, entsprechende Fragen einzureichen. Dazu können die bekannten „Social-Media-Kanäle“ von Radio Siegen sowie die der Kreispolizeibehörde genutzt werden. Auch per E-Mail kann man sich über die

E-Mail-Adresse oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.



Während der Sendung besteht wie immer ebenfalls die Möglichkeit, den beiden Polizisten Fragen zu stellen. Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sich die Beiden auf eine informative und lebhafte Sendung.

