Passant und Polizei verhindern Schlimmeres bei Brand am Eggersten Ring in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 25.04.2026 | Am Freitagabend ist es in einem Gebüsch am Eggersten Ring in der Kreuztaler Fritz-Erler-Siedlung zu einem Brand gekommen. Gegen 19.20 Uhr wurde der Löschzug Kreuztal alarmiert und rückte umgehend zur Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten ein aufmerksamer Passant sowie die Polizei bereits beherzt eingegriffen. Mit Feuerlöschern gelang es ihnen, die Flammen weitgehend einzudämmen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Die Einsatzkräfte übernahmen anschließend die Nachlöscharbeiten und löschten die betroffene Stelle vollständig ab.

Während des Feuerwehreinsatzes blieb der Eggersten Ring für den Verkehr gesperrt. Zahlreiche Anwohner verfolgten die Löscharbeiten vor Ort. Zur Ursache des Brandes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Fotos: BH Feuerwehr Kreuztal