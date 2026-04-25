Feuer in Fellinghausen: Feuerwehr löscht Brand in Wohnhaus

(wS/red) Kreuztal 25.04.2026 | ERSTMELDUNG | Gegen 17:47 Uhr eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei mit Blaulicht und Sirene in die Heesstraße nach Fellinghausen. Dort war eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus gemeldet worden.

Die ersten Einsatzkräfte trafen schnell an der Einsatzstelle ein und konnten ein Feuer in dem Wohnhaus rasch unter Kontrolle bringen. Nach Angaben von Feuerwehrchef Jan Kleine brannte ein Holzschrank. Dieser konnte zügig gelöscht werden.

Während des Einsatzes musste die Heesstraße vollständig gesperrt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um bei Bedarf schnelle Hilfe leisten zu können.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de