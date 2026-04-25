Maifest in Dahlbruch: Tanz in den Mai und Familientag bei der Freiwilligen Feuerwehr

(wS/red) Hilchenbach 25.04.2026 | Die Freiwillige Feuerwehr Dahlbruch lädt am 30. April und 1. Mai 2026 wieder zum traditionellen Maifest ein. An beiden Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher rund um das Feuerwehrgerätehaus ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt – vom geselligen Tanz in den Mai bis hin zum bunten Familientag.

Donnerstag, 30. April: Tanz in den Mai

Den Auftakt macht am Donnerstagabend um 17:00 Uhr das Aufstellen des Maibaums in der Dahlbrucher Ortsmitte – ein Brauch, bei dem traditionell die ganze Nachbarschaft zusammenkommt. Anschließend, ab etwa 18:30 bis 19:00 Uhr, öffnet die Cocktailbar am Feuerwehrgerätehaus. Bei sommerlichen Drinks und guter Stimmung kann hier gemeinsam in den Wonnemonat gefeiert werden.

Freitag, 1. Mai: Familientag ab 11:00 Uhr

Am Tag der Arbeit steht ab 11:00 Uhr der Familientag im Mittelpunkt. Den Beginn macht ein zünftiger Frühschoppen, dazu wird eine deftige Erbsensuppe gereicht. Für die jüngeren Gäste hat die Feuerwehr ein vielseitiges Programm vorbereitet: eine Hüpfburg, Glitzertattoos sowie das Bemalen eigener Stofftaschen sorgen für Abwechslung. Am Nachmittag warten Kaffee, frisch gebackene Waffeln und ein Kuchenbuffet auf die Gäste.

Ausgerichtet wird das Maifest vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Dahlbruch. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Arbeit der Wehr zugute. Ein Besuch lohnt sich also gleich doppelt: für ein paar schöne Stunden in netter Gesellschaft – und zur Unterstützung der ehrenamtlichen Brandschützerinnen und Brandschützer vor Ort.

Auf einen Blick

Veranstalter: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Dahlbruch

Tanz in den Mai: Donnerstag, 30. April 2026, ab 17:00 Uhr

Familientag: Freitag, 1. Mai 2026, ab 11:00 Uhr

Ort: Feuerwehrgerätehaus Dahlbruch (Maibaum-Aufstellen in der Ortsmitte)