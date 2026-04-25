Weidenau: 55-jähriger Rennradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

(wS/red) Siegen 25.04.2026 | Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer kam es am heutigen Nachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Weidenauer Straße in Höhe der HTS-Unterführung. Der 55-jährige Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.



Frontalkollision unter der Brücke

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 76-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Golf auf der Weidenauer Straße in Fahrtrichtung Siegen unterwegs, als es im Bereich der Unterführung zur Kollision mit dem Rennradfahrer kam. Der 55-Jährige wurde von dem Pkw frontal erfasst, schlug auf der Frontscheibe auf, die durch den Aufprall vollständig zerstört wurde, und kam anschließend schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen.



Die hinzugerufenen Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr Siegen waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der schwer verletzte Radfahrer umgehend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind, war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht abschließend bekannt. Nach Auskunft der Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr.



Weidenauer Straße längere Zeit voll gesperrt

Aufgrund der umfangreichen Unfallaufnahme und Spurensicherung war die Weidenauer Straße in Fahrtrichtung Siegen über einen längeren Zeitraum voll gesperrt. Beamte der Polizei sicherten den Unfallort weiträumig ab, markierten die Endlagen von Fahrrad, Fahrradhelm und weiteren Gegenständen und nahmen den Unfall vermessungstechnisch auf. Der Verkehr aus Richtung Geisweid in Richtung Siegen wurde während der Sperrung großräumig über die Hüttentalstraße (HTS) abgeleitet.



Am beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden, vor allem im Bereich der Front und der zertrümmerten Windschutzscheibe. Auch das Rennrad wurde bei dem Aufprall stark beschädigt.



Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang

Die Polizei hat die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang aufgenommen. Insbesondere die Frage, wie es zu der Kollision kommen konnte und wer den Unfall letztlich verursacht hat, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de