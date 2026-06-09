Viel zu laut und viel zu tief – Polizisten ziehen Golf R aus dem Verkehr

(wS/ots) Siegen-Geisweid 09.06.2026 |In der Nacht von Sonntag auf Montag (08.06.2026) ist es Beamten der Polizeiwache in Siegen gelungen einen Golf R aus dem Verkehr zu ziehen.

Der Wagen fiel den Polizisten gegen 01:15 Uhr im Bereich der Geisweider Straße auf. Häufiges Abgasknallen und eine erhebliche Lautstärke im Fahrbetrieb verschafften dem 25-jährigen Fahrer eine Kontrolle. In dieser bestätigte sich der Verdacht der Ordnungshüter. Neben der Abgasanlage war auch das Gewindefahrwerk verändert. Die Beamten stellten den Golf daher zur weiteren Überprüfung sicher. Den 25-Jährigen erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Polizeirat Marcel Zirnsak, Leiter der Direktion Verkehr, nutzt den Sachverhalt, um eine klare Botschaft zu senden: „Getunte Fahrzeuge haben ihren optischen Reiz. Aber: Tunt legal und sicher! Ansonsten schreitet die Polizei konsequent ein.“

Foto: wirSiegen.de