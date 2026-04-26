Büschergrund: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und kracht in Wohnhaus

(wS/red) Freudenberg 26.04.2026 | Ein heftiger Aufprall riss die Bewohner der Olper Straße in Freudenberg-Büschergrund am frühen Sonntagmorgen aus dem Schlaf. Gegen 4:10 Uhr verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte frontal gegen ein Wohnhaus.

Einsatz unter dem Stichwort „Eingeklemmte Person“

Die Erstmeldung ließ Schlimmeres vermuten: Mit dem Alarmstichwort „Pkw gegen Haus – Person eingeklemmt“ wurden Polizei, Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Freudenberg in den Ortsteil Büschergrund gerufen. Beim Eintreffen der rund 15 ehrenamtlichen Feuerwehrleute gab es jedoch vorsichtige Entwarnung bezüglich der Fahrerin: Die Frau war entgegen ersten Befürchtungen nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte bereits vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Unfallhergang noch unklar

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 34-jährige Fahrerin auf der Olper Straße in Fahrtrichtung Löffelberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet auf ein Privatgrundstück, streifte dort eine kleine Mauer und kollidierte schließlich mit der Fassade eines Wohnhauses.

Die Fahrerin wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich bei der Unfallaufnahme nicht.

Massive Schäden am Gebäude

Während der Pkw nur noch Schrottwert haben dürfte, bereitet vor allem der Zustand des Hauses Sorgen. Der Aufprall war so gewaltig, dass die Schäden an der tragenden Wand bis in das Innere des Gebäudes sichtbar sind.

Sicherungsmaßnahmen: Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle weiträumig aus und stellte den Brandschutz sicher.

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle weiträumig aus und stellte den Brandschutz sicher. Fachliche Einschätzung: Aufgrund der sichtbaren Risse wurde ein Baufachberater hinzugezogen, um die Statik des Gebäudes zu prüfen und über notwendige Sicherungsmaßnahmen zu entscheiden.

Aufgrund der sichtbaren Risse wurde ein Baufachberater hinzugezogen, um die Statik des Gebäudes zu prüfen und über notwendige Sicherungsmaßnahmen zu entscheiden. Glück im Unglück: Die Bewohner des Hauses, die zum Zeitpunkt des Unfalls im Gebäude waren, blieben unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Olper Straße für den Verkehr komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de