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Waldbrand in Hilchenbach: Feuerwehr verhindert Schlimmeres – Polizei ermittelt

25. April 20267
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(wS/red) Hilchenbach 25.04.2026 | Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Hilchenbach zu einem Brandeinsatz im Bereich der Brachthäuser Straße / Rothenberger Straße gerufen. Mehrere Anrufer hatten eine Rauchentwicklung und Flammen im Bereich einer Böschung gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Eine größere Fläche am Hang stand in Flammen. Das Feuer breitete sich aufgrund der Hanglage und der Vegetation schnell nach oben aus.

Die Feuerwehr baute umgehend eine Wasserversorgung auf und begannen mit dem LöschenIm Zuge der Löscharbeiten wurden an der Brandstelle Feuerwerkskörper entdeckt. Beamte der Polizei nahmen noch während des Einsatzes die Ermittlungen auf und dokumentierten die Fundstelle der Pyrotechnik.

Ein direkter Zusammenhang zwischen den gezündeten Feuerwerkskörpern und dem Brandausbruch wird derzeit geprüft und gilt als wahrscheinliche Ursache. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

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