Stadtarchiv: Umfassende Bibliographie zur Siegener Stadtgeschichte

(wS/si) Siegen 24.03.2026 | Zur Geschichte der Stadt Siegen und seiner Ortsteile ist schon viel geforscht worden: rund 6.000 Titel listet ein neues, fast 300 Seiten umfassendes Verzeichnis auf. Das Stadtarchiv Siegen und die Historische Kommission für Westfalen, eine vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe getragene Einrichtung, haben jetzt das umfassende Nachschlagewerk veröffentlicht, das von Christian Brachthäuser vom Stadtarchiv bearbeitet wurde.

Mit der „Bibliographie zur Siegener Stadtgeschichte“ steht für die Suche nach einschlägiger Literatur nunmehr ein umfassendes Hilfsmittel zur Verfügung. Die Bibliographie ist ab sofort in der digitalen Reihe „Materialien der Historischen Kommission für Westfalen“ abrufbar unter: https://www.lwl.org/hiko-download/HiKo-Materialien_028_(2026).pdf .

Die Bibliographie zur Siegener Stadtgeschichte ist thematisch gegliedert. Sie enthält alle bekannten Publikationen vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 2025. Aufgeführt werden sämtliche Titel zur Siegener Geschichte, zu Recht und Verfassung, Gesellschaft und Bevölkerung, Städtebau und Architektur, Wirtschaftsgeschichte und Alltagsgeschichte, Kirche und Religionsgemeinschaften, Vereine und Gesellschaften, Kultur und Kunst, Erziehung und Bildung, Personen und Biographien sowie zur Geschichte der Stadtteile. Das Verzeichnis ist ein grundlegendes Nachschlagewerk für alle Interessierten sowie für Studium und Forschung. „Unsere Aufgabe als Historische Kommission ist es, die Erforschung der westfälischen Landesgeschichte in allen Formen zu fördern. Dabei sind Bibliographien ganz hervorragende Hilfsmittel, weshalb wir den Band gern in unsere Reihe aufgenommen haben. Wir hoffen, dass die Sammlung zur weiteren Beschäftigung mit der Siegener Regionalgeschichte anregen wird“, sagte die 1. Vorsitzende der Kommission, Prof. Mechthild Black-Veldtrup.