Über 35.000 Untersuchungen pro Jahr: So sichern Ärzte in Siegen und Olpe die Qualität beim Mammographie-Screening

(wS/dia) Siegen 23.03.2026 | Die Mammographie-Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hochsauerland ist

erfolgreich rezertifiziert worden. An den Praxisstandorten in Siegen, Olpe, Bad Berleburg und

Arnsberg wurde die hohe Qualität der Brustkrebsfrüherkennung wiederholt nach einem Audit bestätigt.

Das bundesweite Mammographie-Screening-Programm zeichnet sich durch seine hohen

Qualitätsansprüche aus, die an die jeweiligen Praxen gestellt und dort fortlaufend überprüft werden.

Dies ist insofern wichtig, da die Früherkennung von Brustkrebs erst bei besonders hoher Qualität

erfolgreich sein kann. Im Screening-Programm werden daher alle 30 Monate die gesamten Screening-

Einheiten einer umfangreichen Rezertifizierung unterzogen. Die jüngste Prüfung der Einheit Siegen-

Olpe-Hochsauerland fand an zwei Tagen durch die Kooperationsgemeinschaft Mammographie aus

Berlin statt. Ziel der Auditoren war es zu beurteilen, inwieweit die Prozesse an den Standorten Siegen

(MVZ Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus), Olpe (Ev. Gemeindehaus, Frankfurter Straße 17), Bad

Berleburg (Vamed Klinik) und Arnsberg (Karolinen-Hospital) mit den europäischen Leitlinien

übereinstimmen. Beurteilt wurde zudem auch die Arbeit der Ärzte und die der radiologischen

Fachkräfte sowie die für die Untersuchung erforderliche technische Ausstattung.

In der zum MVZ Jung-Stilling gehörenden Mammographie-Screening-Einheit Siegen-Olpe-

Hochsauerland sind Dr. Volker Brandenbusch und Dr. Michael Blazek die Programmverantwortlichen

Ärzte. Unisono sagen sie: „Wir freuen uns über das gelungene Audit. Die Auditoren haben die hohe

Einsatzbereitschaft und gute Motivation im Team sehr positiv hervorgehoben.“ Nur durch eine

stringente Organisation, Motivation und enge Zusammenarbeit im Team können die

Früherkennungsmaßnahmen laut Dr. Blazek bei den jährlich mehr als 60.000 eingeladenen Frauen

und mehr als 35.000 erschienenen Teilnehmerinnen (für die Kreise Siegen, Olpe, Hochsauerland)

bewältigt werden. Die gute Arbeit wurde auch an der wachsenden Teilnehmerrate gemessen: „In

unserer Einheit verzeichnen wir eine Steigerung um mehr als vier Prozent“, erläutert Dr. Blazek.

Dieser Aspekt wurde von den Auditoren besonders im Hinblick auf den bundesweit fallenden Trend

gelobt. Nach dem Audit wurden die Ergebnisse der vier Praxisstandorte in einem Bericht

zusammengestellt und der Mammographie-Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hochsauerland die

Rezertifizierung erteilt.

Alle zwei Jahre werden Frauen im Alter zwischen 50 und 75 Jahren schriftlich zur Mammographie –

das ist eine Röntgenuntersuchung der Brust – eingeladen. Ziel ist es, Brustkrebs in einem frühen

Stadium zu entdecken, um so die Heilungschancen zu erhöhen und die Sterblichkeit zu senken.

Inzwischen wurden die rechtlichen Grundlagen gelegt, dass bereits auch Frauen im Alter von 45 bis

49 Jahren an der Früherkennung teilnehmen können. Derzeit prüft der Gemeinsame

Bundesausschuss, ob das Mammographie-Screening-Programm auch für diese Altersgruppe

umgesetzt werden kann. Für die Dauer der Prüfung ist die Früherkennung in dieser Altersgruppe aber

noch keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Termine für das Screening können neben

der automatisierten schriftlichen Einladung auch bei der Zentralen Stelle in Münster unter Telefon

0251/929 5000 oder per E-Mail an zentrale-stelle@mswl.de vereinbart werden.

Die Mammographie-Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hochsauerland wurde rezertifiziert. Darüber freut

sich das Team um die programmverantwortlichen Ärzte Dr. Michael Blazek und Dr. Volker

Brandenbusch (von links). Foto: Diakonie in Südwestfalen gGmbH