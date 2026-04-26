Rettung aus Wrack und Suche per Drohne: Schwerer Unfall fordert Rettungskräfte in Wenden

(wS/fw) Wenden 26.04.2026 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Wenden Rothemühle und Wenden Bebbingen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Angaben war mindestens eine Person im Fahrzeug eingeklemmt.

Neben mehreren Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Wenden waren auch der Rettungsdienst des Kreises Olpe sowie Kräfte der Kreispolizeibehörde Olpe sofort am Unfallort im Einsatz. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich bereits eine betroffene und eine leicht verletzte Person außerhalb des Unfallfahrzeugs.

Eine schwerverletzte Person konnte sich nicht selbstständig aus dem verunfallten PKW befreien und wurde durch den Rettungsdienst im Fahrzeug erstversorgt. Die schonende Rettung dieser Person erfolgte mit Unterstützung der Feuerwehr über den Kofferraum.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes kam die Drohneneinheit der Freiwilligen Feuerwehr Wenden zum Einsatz. Mit Hilfe der Drohne wurde der Nahbereich der Unfallstelle gezielt nach weiteren möglichen verletzten Personen abgesucht. Nach Abschluss aller Rettungs- und Suchmaßnahmen übernahm ein spezialisiertes Verkehrsunfall-Team der Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache.

Die Feuerwehr Wenden war mit den Einheiten Hillmicke, Gerlingen, der Drohneneinheit sowie dem Führungsdienst vor Ort. Der Rettungsdienst des Kreises Olpe war mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz.

Insgesamt wurden drei Personen rettungsdienstlich betreut; eine schwerverletzte Person wurde in eine spezialisierte Klinik transportiert.

Info dazu von der Polizei (ots): Am 26.04.2026, gegen 01:23 Uhr ereignete sich auf der K4 im Bereich der Ortschaft Wenden-Bebbingen ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Wenden mit seinem PKW Subaru die K4 von Bebbingen in Fahrtrichtung Rothemühle. Der PKW war mit drei weiteren Personen besetzt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.

Der 20-Jährige Beifahrer musste durch die Feuerwehr aus dem PKW geborgen werden und zog sich schwerste Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die zwei weiteren Insassen des PKW, im Alter von 19 und 20 Jahren, sowie der Fahrer wurden leichtverletzt. Sie wurden alle durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der 21-Jährige Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im näheren Umfeld der Unfallstelle angetroffen werden. Da sich bei ihm Hinweise auf eine Alkoholisierung ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der PKW wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen und ebenfalls sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K4 mehrere Stunden gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung des VU-Teams der Polizei Köln.

Der verunfallte PKW an der Einsatzstelle

Fotos: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden