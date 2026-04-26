VTV Freier Grund erhält neue Tischtennistische – Übergabe im Kindertraining

(wS/vtv) Neunkirchen 26.04.2026 | Große Freude beim VTV Freier Grund: Im Rahmen des Kindertrainings wurden jetzt drei neue Tischtennistische offiziell an den Verein übergeben. Die HansSchäferStiftung unterstützt damit die wichtige Nachwuchsarbeit der Tischtennisabteilung.

Gemeinsam mit den Kindern nahmen die Vorstandsmitglieder Lara Terkowsky und Frank Gudelius die Spende entgegen. Die jungen Spielerinnen und Spieler ließen es sich nicht nehmen, die neuen Tische direkt auszuprobieren – und verwandelten die Halle sofort in ein lebhaftes Trainingszentrum.

Auch das Trainerteam um Max Nassauer zeigte sich begeistert: „Die neuen Tische sind eine enorme Bereicherung.

Wir können damit nicht nur das Kinder- und Jugendtraining weiter verbessern, sondern sie auch im Meisterschaftsspielbetrieb der Erwachsenen einsetzen. Das hilft uns auf allen Ebenen.“



Mit der Spende setzt die HansSchäferStiftung ein starkes Zeichen für die Förderung des Breitensports und die Unterstützung junger Talente in der Region. Der VTV Freier Grund bedankt sich herzlich für diese wertvolle Investition in die Zukunft des Vereins.

Foto: VTV