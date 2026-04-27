Forum „Älter werden in Kreuztal“: Austausch, neue Projekte und Einladung zur Teilnahme

(wS/kr) Kreuztal 27.04.2026 | Ehrenamtliche Unterstützung von nebenan, starke Begleitung Zuhause bis zum letzten Tag – das sind nur zwei von vielen Themen, die das Bündnis „Forum Älter werden in Kreuztal“ aufgreift.



Das „Forum Älter werden in Kreuztal“ hat sich am Mittwoch, 15.04.2026, zum zweiten Mal in diesem Jahr getroffen. In dem Forum tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Einrichtungen und Initiativen aus Kreuztal und Umgebung quartalsweise aus, die sich mit Themen rund um Seniorenarbeit beschäftigen – darunter Gesundheit, Pflege, Prävention, Beratung und ehrenamtliches Engagement.



Zu Beginn berichteten die Teilnehmenden über aktuelle Projekte und Veranstaltungen ihrer Organisationen. So konnte der gemeinsame Veranstaltungskalender für die kommenden Monate mit zahlreichen Angeboten für ältere Menschen in der Region ergänzt werden.



Adrian Stötzel vom Stadtteilbüro der Fritz-Erler-Siedlung & Mehrgenerationenhaus Kreuztal stellte anschließend die neue Ehrenamtsbörse „Hand in Hand“ vor. Sie ersetzt in Kreuztal und Hilchenbach die bisherige Taschengeldbörse. Über die Plattform können insbesondere Seniorinnen und Senioren Unterstützung bei kleineren Alltagsaufgaben finden. Diese werden von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren übernommen, die dafür ein kleines Entgelt erhalten. Neben der digitalen Plattform (online unter: www.ehrenamt.hilchenbach-kreuztal.de) ist auch eine telefonische Vermittlung möglich: In Kreuztal unter 02732 / 3790 und in Hilchenbach unter: 02733 / 288 229

Ein weiterer Schwerpunkt war die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes der Diakoniestation Kreuztal, den die Koordinatorin Katherina Platte vorstellte.

Gemeinsam mit rund 30 ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleitern unterstützt der Dienst schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen vor Ort. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe absolvieren die Ehrenamtlichen eine umfangreiche Schulung über fast ein Jahr.

Platte machte deutlich, dass weiterhin engagierte Menschen gesucht werden, die sich in diesem Bereich ehrenamtlich einbringen möchten. Neben der Begleitung bietet der Hospizdienst auch das Trauercafé „Café Regenbogen“ an.

Zum Abschluss des Treffens diskutierten die Mitglieder des Forums über eine stärkere gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, um die vielfältigen Angebote für ältere Menschen in Kreuztal künftig noch besser sichtbar zu machen.

Organisiert wird das Forum von Katja Ermert-Weise (Regionalbüro Alter, Pflege & Demenz), Karin Krutoff (Mobile Pflege Münker), Uta Müller (Diakoniestation Kreuztal) und Adrian Stötzel (Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung & Mehrgenerationenhaus Kreuztal).

Interessierte Akteure aus Privatwirtschaft, Vereinen oder anderen Institutionen, die sich zum Thema Seniorenarbeit und fachlicher Weiterbildung austauschen möchten, können sich an die Stadt Kreuztal wenden:



Adrian Stötzel

Stadt Kreuztal

a.stoetzel@kreuztal.de

02732 / 3790

Kreuztal