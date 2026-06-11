Wandern mit Erlebnis-Garantie: Hilchenbach feiert Familienwandertag auf der Ginsberger Heide

(wS/hi) Hilchenbach 11.06.2026 | Ein Ausflug, der sich lohnt: Am Sonntag, 21. Juni, lädt die Stadt Hilchenbach zum großen Familienwandertag rund um die Ginsberger Heide ein. Von 12 bis 18 Uhr erwartet Groß und Klein eine abwechslungsreiche 4-Kilometer-Rundwanderung auf der mit dem Wanderzeichen A1 markierten 1A-Familientour am Giller – mit insgesamt neun Mitmachstationen.

Feierliche Eröffnung – mit Geschichte

Der Familienwandertag ist gleichzeitig der Startschuss zur offiziellen Eröffnungsfeier der 1A-Familientour als familienfreundliche Rundwanderstrecke. Eigentlich sollte das Fest schon früher stattfinden – Corona machte den Hilchenbachern damals einen Strich durch die Rechnung. Jetzt wird nachgefeiert. Die Tour begeistert Familien bereits seit dem Jahr 2019 und verbindet auf wenigen Kilometern viele interessante Punkte auf der Ginsberger Heide miteinander.

Im Rahmen des Musikfestes findet bereits um 10 Uhr ein Open-Air-Familiengottesdienst auf dem Historischen Marktplatz in Hilchenbach statt – anschließend startet der Familienwandertag.

Neun Stationen voller Erlebnisse

Startpunkt ist der Wanderparkplatz am Giller. Von dort aus können die Stationen in beliebiger Reihenfolge und Richtung erwandert werden – einfach der Ausschilderung folgen. An jeder der neun Stationen wartet ein eigenes Programm:

Station 1 – Touristik-Information: Infostand für Kinder und Erwachsene rund um Wandern, Rothaarsteig und den Naturpark Sauerland-Rothaargebirge. Hier können Kinder auch eine Stempelkarte abholen.

Station 2 – SGV-Abteilung Hilchenbach (Gillerturm): Tastboxen, Klang-Memory und weitere Spiele rund um alle Sinne.

Station 3 – Jugendwaldheim Gillerberg: Stöcke schnitzen, Stockbrot am Lagerfeuer genießen und in stündlichen Lehrgängen (ca. 15 Min.) lernen, wie man ein Feuer ohne Streichhölzer entzündet.

Station 4 – Ginsburgcafé: Hier geht es hoch her: Hüpfburg, Live-Musik, Auftritt der Tanzschule Fischer Erndtebrück, Kinderschminken, ein Zauberer für Groß und Klein sowie Filzfiguren und Filzarbeiten.

Station 5 – Hotel Ginsberger Heide: Hufeisen-Laufen und – je nach Wartezeit – Ponyreiten (mit Pausen 2 bis 3 Stunden).

Station 6 – Ranger des Landesbetriebs Wald und Holz: Brennpeter-Aktion „Holztaler“, Wald-Memory und ein Walderlebniskarussell, dazu ein Infostand rund um Wald und Natur.

Station 7 – Skiverein Lützel: Sportlich wird es beim Sommerbiathlon.

Station 8 – Waldgenossenschaft Lützel: Aktiv-Angebote zum Thema „Von der Pflanze bis zum Brett“ und ein Infostand für Kinder und Erwachsene.

Station 9 – Liftschänke: Kugelbahn, Zapfenwerfen, Nusslaufen und Wald-Schatzsuche. Bei warmem Wetter ist eine Hangrutsche geplant – eine Garnitur Wechselkleidung im Rucksack lohnt sich! Bei kühleren Bedingungen gibt es eine Strohburg zum Spielen. Außerdem: Mandala legen.

Stempelaktion für Kinder

An jeder Station gibt es einen Stempel. Wer am Stand der Touristik-Information eine Stempelkarte mit mindestens sechs Stempeln abgibt, erhält eine kleine Überraschung – solange der Vorrat reicht.

Verpflegung und Einkehrmöglichkeiten

Picknick im Wald ist aufgrund der Afrikanischen Schweinepest leider nicht gestattet. Für das leibliche Wohl ist jedoch entlang der Strecke gesorgt: Die Liftschänke, das Jugendwaldheim Gillerberg, das Ginsburgcafé und das Hotel Ginsberger Heide halten unterschiedliche Angebote zu familienfreundlichen Preisen bereit.

Wichtige Hinweise zur Afrikanischen Schweinepest (ASP)

Zum Schutz von Wild- und Hausschweinen gilt: Wandernde müssen unbedingt auf den ausgewiesenen Wegen bleiben – das Betreten des Waldes ist strengstens verboten. Für Hunde gilt absolute Leinenpflicht (maximal 5 Meter Schleppleine). Abfälle – insbesondere Lebensmittel und Speisereste – dürfen nicht in der Natur zurückgelassen werden. Rauchen und offenes Feuer sind im Wald nicht gestattet.

Anreise und Parken

Mit dem Auto stehen zwei Parkplätze zur Verfügung: der Parkplatz Giller (Gillerbergstraße) sowie der Parkplatz Zollposten (Abzweig Bahnhof Vormwald/Grund). Mit der Bahn ist der Veranstaltungsort über die Rothaarbahn RB93 bis zur Haltestelle Hilchenbach-Lützel oder Bahnhof Vormwald (Zollposten) erreichbar – von dort sind es rund 15 Minuten Fußweg bis zum Startpunkt.

Bei Unwetterwarnung fällt die Wanderung aus. Tagesaktuelle Hinweise gibt es auf www.hilchenbach.de. Der Flyer mit allen Stationen und Informationen ist im Rathaus sowie in der Touristik-Information erhältlich und unter tourismus.hilchenbach.de abrufbar.

Auf einen Blick: 📅 Sonntag, 21. Juni | 12 bis 18 Uhr 📍 Startpunkt: Wanderparkplatz Giller, Hilchenbach-Lützel 🥾 4 Kilometer Rundwanderung | 9 Mitmachstationen 🚗 Parkplatz Giller (Gillerbergstraße) oder Parkplatz Zollposten 🚂 Rothaarbahn RB93 bis Hilchenbach-Lützel oder Bahnhof Vormwald 🌐 www.hilchenbach.de | tourismus.hilchenbach.de