Weiher-Open-Air 2026: Musik, Genuss und beste Stimmung in Eiserfeld

(wS/sb) Siegen 27.04.2026 | Am Samstag, 16. Mai 2026, heißt es wieder: Bühne frei für das Weiher-Open-Air. Ab 18 Uhr wird das Gelände des Naturfreibads Eiserfeld zur Open-Air-Location – bei freiem Eintritt.

Bis Mitternacht erwartet die Besucher Live-Musik von Buddies Unplugged und Super Liquid. Die Bands sorgen mit ihrem Mix aus entspannten und energiegeladenen Songs für echte Festivalstimmung.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben Klassikern vom Grill und Snacks gibt es in diesem Jahr erstmals frisch zubereitete Crêpes.

Der Vorverkauf findet am Freitag, 15. Mai 2026, von 16 bis 19 Uhr bei Dornseifers Fischmarkt in Eiserfeld statt. Zusätzlich gibt es am Veranstaltungstag eine Abendkasse.

Das Weiher-Open-Air ist Treffpunkt für Freunde, Familien und alle, die einen unkomplizierten Frühlingsabend mit Musik und guter Atmosphäre genießen möchten.

Veranstalter ist der Förderverein des Naturfreibades Eiserfeld.