News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Hydrantenprüfung in Vormwald

27. April 20266
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/hi) Hilchenbach 27.04.2026 | Die Einheit Vormwald der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach prüft am Dienstag, 5. Mai, von etwa 18:00 bis 21:00 Uhr die Hydranten im Stadtteil Müsen.
Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in Folge dieser Maßnahme vorübergehend kurzzeitige Druck- und Mengenschwankungen bei der Trinkwasserversorgung sowie Eintrübungen des Trinkwassers entstehen können.
Die Eintrübungen stellen keine Gesundheitsgefährdung dar und sind durch kurzzeitiges Aufdrehen der Wasserzapfstellen zu beseitigen.
Die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtverwaltung bitten um Verständnis für diese notwendigen Prüfungen.

Werbepartner der Region – Anzeige

🗞️

Nachrichten aus der Heimat brauchen Rückhalt.

Täglich für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Unsere Arbeit ist kostenlos, aber nicht umsonst. Mit einer kleinen Spende sichern Sie unabhängigen Lokaljournalismus.

❤️ Jetzt wirSiegen unterstützen
✅ Schnell & sicher via PayPal ✅ Jeder Euro zählt
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Weiher-Open-Air 2026: Musik, Genuss und beste Stimmung in Eiserfeld

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
« MärzMai »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten