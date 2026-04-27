Freizeit-Cup der Hobbyschützen: Schützenverein Kaan-Marienborn lädt zum Ortsturnier

(wS/sm) Siegen 27.04.2026 | Vom 30. Juni bis 3. Juli 2026 messen sich Firmen, Vereine und Gelegenheitsschützen auf der neuen Schießsportanlage über dem Freibad – Anmeldungen ab 1. Mai möglich

Der Schützenverein Kaan-Marienborn e.V. lädt in diesem Sommer bereits zum sechsten Mal zum traditionellen Freizeit-Cup der Hobbyschützen ein. Vom 30. Juni bis 3. Juli 2026 sind Firmen, Vereine und alle Schießsport-Begeisterten aus Kaan und der näheren Umgebung herzlich willkommen, sich auf der vereinseigenen Schießsportanlage zwischen Freibad und Fußballplatz im sportlichen Wettkampf zu messen.

Sportliches Miteinander für Gelegenheitsschützen

Mit dem Ortsturnier möchte der Verein insbesondere Gelegenheitsschützinnen und -schützen den Schießsport in entspannter Atmosphäre näherbringen. Teilnahmeberechtigt sind alle Hobbyschützen ab 16 Jahren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – wer mag, kann nach vorheriger Absprache mit dem Verein auch ein Training absolvieren, um sich auf den Wettbewerb vorzubereiten.

Zwei Disziplinen im Programm

Ausgetragen wird der Cup in zwei Disziplinen. Beim Luftgewehr-Wettbewerb treten die Teilnehmer in der Mannschaftswertung an. Eine Mannschaft besteht aus mindestens drei Schützen, wobei auch gemischte Teams aus unterschiedlichen Firmen, Vereinen oder Freundeskreisen ausdrücklich erlaubt sind. Gewertet werden 20 Wettkampfschüsse, dazu sind maximal zehn Probeschüsse möglich. Die Wettkampfzeit beträgt 30 Minuten inklusive Einrichtungs- und Probezeit.

Im Kleinkaliber wird in der Einzelwertung geschossen. Hier sind zehn Wettkampfschüsse innerhalb von 30 Minuten zu absolvieren. Das Startgeld beträgt in beiden Disziplinen jeweils fünf Euro pro Schütze.

Geschossen wird ausschließlich nach telefonischer oder schriftlicher Anmeldung von Dienstag bis Freitag jeweils zwischen 17 und 21 Uhr.

Attraktive Preise für die Sieger

Auf die besten Mannschaften der Luftgewehr-Wertung warten neben einem Pokal auch flüssige Preise: Die Siegermannschaft erhält 30 Liter Bier, der Zweitplatzierte 15 Liter und das drittbeste Team immerhin noch 5 Liter. In der Kleinkaliber-Einzelwertung gibt es Essensgutscheine im Wert von 50, 30 und 20 Euro für die Plätze eins bis drei. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Preise nicht nachgereicht werden können.

Siegerehrung beim Schützenfest

Die feierliche Siegerehrung findet im Rahmen des Schützenfestes am Sonntag, 16. August 2026, ab 13 Uhr in der Schützenhalle statt – im Anschluss an das traditionelle Jedermann-Vogelschießen.

Anmeldung und weitere Informationen

Anmeldungen werden ab dem 1. Mai 2026 entgegengenommen. Meldeschluss ist der 24. Juni 2026. Interessierte können sich per E-Mail an schuetzenverein-kaanm@t-online.de oder maier.sacad@t-online.de registrieren.

Für Detailfragen stehen die Ansprechpartner ab 18 Uhr telefonisch zur Verfügung:

Stephan Maier (Organisationsteam): 0172 / 5347008

(Organisationsteam): 0172 / 5347008 Roland Schür (2. Vorsitzender): 0271 / 54975

Startzeiten und weitere Informationen rund um die Veranstaltung sind auf der Vereins-Website unter https://www.sv-kaan-marienborn.com/ zu finden. Für das leibliche Wohl ist während des gesamten Turniers gesorgt.

Der Veranstalter behält sich Änderungen und Ergänzungen der Ausschreibung vor. Mit der Teilnahme erklären sich die Schützen mit der Veröffentlichung von Bildern auf der Vereinshomepage und in den sozialen Medien einverstanden.