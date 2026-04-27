„Augenblicke“: Fotograf Walter Dzaak stellt im Kreuztaler Rathaus aus

(wS/kr) Kreuztal 27.04.2026 | Vom 4. Mai bis 12. Juni 2026 zeigt der Ferndorfer Walter Dzaak eine Auswahl seiner Arbeiten im Rathausfoyer – Vernissage mit Bürgermeister Michael Kolodzig am Eröffnungstag um 17 Uhr

KREUZTAL. Unter dem Titel „Augenblicke“ präsentiert der Ferndorfer Fotograf Walter Dzaak vom 4. Mai bis 12. Juni 2026 eine Auswahl seiner Arbeiten im Foyer des Kreuztaler Rathauses. Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet am Montag, 4. Mai, um 17 Uhr im Rahmen einer Vernissage statt, zu der die Stadt Kreuztal alle Interessierten herzlich einlädt. Im Anschluss kann die Schau zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.

Fotograf Walter Dzaak – Foto: Stadt Kreuztal

Eine Leidenschaft, die ein Leben lang begleitet

Die Fotografie zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Walter Dzaak – seit dem Jahr 2011 widmet er sich ihr besonders intensiv. Der Bauingenieur im Ruhestand setzt sich eingehend mit den großen Meistern dieser Kunstform auseinander, besucht regelmäßig Ausstellungen und vertieft sich gleichermaßen in Bildgestaltung, Kameratechnik – sowohl analog als auch digital – und in die digitale Bildbearbeitung.

Was die Fotografie für ihn bedeutet, fasst Dzaak selbst in eindringliche Worte: „Fotografie bereichert mein Leben“, sagt der Ferndorfer. Sie lehre ihn das intensive Hinschauen und Wahrnehmen und beschere ihm Augenblicke der Zufriedenheit, des Wohlgefühls und der Begeisterung. Wenn er etwas Gesehenes festhalten, interpretieren oder bewerten wolle, greife er zur Kamera.

Architektur, Natur und die Kunst der Entschleunigung

Thematisch setzt Walter Dzaak gerne auf Architektur und Stadt und spielt dabei bewusst mit Kontrasten und Schärfeebenen. Doch auch Natur- und Landschaftsmotive sowie abstrakte Kompositionen gehören zu seinem fotografischen Repertoire.

Eine besondere Renaissance erlebt bei ihm in den vergangenen Jahren die analoge Fotografie. Was ihn an dieser Form besonders fasziniert, ist die Entschleunigung – der bewusste, ruhige Umgang mit Motiv, Belichtung und Komposition, der dem schnellen digitalen Auslösen entgegensteht.

Bürgermeister: Arbeiten erzeugen „bemerkenswerte Spannung“

Auch im Kreuztaler Rathaus wird die Ausstellung mit großer Vorfreude erwartet. Bürgermeister Michael Kolodzig würdigt Dzaaks Werk: Die Fotografien zeigten alltägliche Momente in einer besonderen Stimmung und erzeugten so eine „bemerkenswerte Spannung“. Seine Arbeiten luden dazu ein, genauer hinzusehen. Kolodzig freue sich sehr, dass sich der Fotograf entschieden habe, im Kreuztaler Rathaus an die Öffentlichkeit zu treten, und lade alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Besuch der Ausstellung ein.

Persönlicher Austausch zur Vernissage

Die Vernissage am 4. Mai bietet darüber hinaus die Gelegenheit, mit dem Fotografen persönlich ins Gespräch zu kommen – über seine Motive, seine technischen Vorlieben und über jene besonderen Augenblicke, die seinen Arbeiten den Titel geben.

Auf einen Blick

Eintritt: frei, Besichtigung zu den üblichen Rathausöffnungszeiten

Ausstellung: „Augenblicke“ – Fotografien von Walter Dzaak

Ort: Foyer des Rathauses Kreuztal

Laufzeit: 4. Mai bis 12. Juni 2026

Vernissage: Montag, 4. Mai 2026, 17 Uhr